TRABZONSPOR ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Tekke’nin kariyerine hangi takımda devam edeceği futbol gündeminin dikkat çeken konuları arasına girdi. Bordo-mavili ekipten ayrılan 49 yaşındaki teknik adam için Süper Lig’in yanı sıra Avrupa’dan da ihtimaller konuşulmaya başlandı.

TRABZONSPOR MACERASI SONA ERDİ

Yeni sezona Trabzonspor’un başında büyük hedeflerle başlayan Fatih Tekke’nin bordo-mavili ekipteki dönemi sona erdi. Trabzonspor, sezonun ilk bölümünde aldığı sonuçlarla beklentilerin altında kaldı.

Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, ağustos ayında Başakşehir karşısında galibiyet elde ederken Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Avrupa’da Ferencvaros ile oynanan iki karşılaşmanın da kaybedilmesinin yanı sıra Amed karşısında alınan 2-1’lik yenilgi de dikkat çekti.

Alınan sonuçların ardından taraftar tepkileri artarken, Tekke ile Trabzonspor’un yolları ayrıldı.

EYÜPSPOR VE GÖZTEPE İDDİASI

Trabzonspor’dan ayrılığının ardından Fatih Tekke’nin ismi Süper Lig’den Eyüpspor ve Göztepe ile anılmaya başladı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Eyüpspor’un teknik direktörlük konusunda Tekke’yi seçenekleri arasında değerlendirebileceği öne sürüldü. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe’nin de Tekke için olası adreslerden biri olduğu iddia edildi.

Ancak Fatih Tekke’nin bu kulüplerden herhangi biriyle anlaşmaya vardığına ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

AVRUPA SEÇENEĞİ DE MASADA

Fatih Tekke’nin kariyerine Türkiye dışında devam etme ihtimali de gündemde. Futbolculuk kariyerinin bir bölümünü Rusya’da geçiren deneyimli teknik adamın, Rusya Ligi’ndeki bazı kulüplerin radarına girebileceği öne sürülüyor.

Rusya’nın yanı sıra Doğu Avrupa’dan bazı ekiplerin de Tekke ile ilgilenebileceği iddialar arasında yer alıyor.

ALANYASPOR’DA DA GÖREV YAPMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Alanyaspor ve İstanbulspor gibi Süper Lig ekiplerini de çalıştıran Fatih Tekke’nin yeni takımına ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor.

49 yaşındaki teknik adamın kariyerine yeniden Süper Lig’de mi yoksa Avrupa’da mı devam edeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.