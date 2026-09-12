Alanya’da çocukların eğitim hayatına daha güçlü ve mutlu bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla başlatılan destek çalışması, kırsal mahallelerdeki okullarda devam ediyor. Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, yeni eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Alanya Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan çanta ve kırtasiye setleri, okul okul gezilerek öğrencilere ulaştırılıyor. Malzemeler, okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla öğrencilere teslim ediliyor. Çalışma kapsamında kırsal bölgelerde bulunan 26 okulda toplam 1001 birinci sınıf öğrencisine destek sağlanıyor.

Dağıtımların devam ettiği Yaylalı İlkokulu’nda gerçekleştirilen programa Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyesi Halime Ceylan ve Yardım Elim Derneği adına Hayırsever Talih Kazım katıldı. Öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri teslim edilirken, çocukların ve ailelerinin mutluluğu da yüzlerine yansıdı. Öğrenciler ve veliler, sağlanan destek dolayısıyla Alanya Belediyesi ve iş birliği yapan kurumlara teşekkür etti. Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, çocukların eğitim hayatına güzel bir başlangıç yapmasının önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın okul heyecanını paylaşmak ve onların eğitim hayatına küçük de olsa bir katkı sunmak bizim için çok kıymetli. Özellikle kırsal bölgelerimizde yaşayan çocuklarımızın ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu destekle çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Çocuklarımızın eşit imkânlarla eğitim hayatına başlaması için kurumlarımız ve paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim alanındaki sosyal destek çalışmalarımız sürecek.” dedi.