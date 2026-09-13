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Hastanede tedavileri süren 21 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada minibüste bulunan 3’ü çocuk 18 kişi ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Toplam 21 yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Kaza, Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen Mahallesi kavşağında meydana geldi. Düğünden dönenleri taşıyan N.B. yönetimindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile aynı yönde seyreden B.A. idaresindeki 01 KV 664 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

BARTIN’da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile aynı yönde ilerleyen hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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