Alanya'da heyecanla takip edilen Alanyaspor karşılaşması, beklenmedik bir sağlık kriziyle gölgelendi. Stadyum ve çevresinde tüketilen tavuklu pilav, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi hastanelik etti. Olay, ilçede adeta soğuk duş etkisi yarattı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ VE VATANDAŞLAR ETKİLENDİ

Edinilen son dakika bilgilerine göre, maç sırasında söz konusu tavuklu pilavdan yiyen kişilerde kısa süre sonra mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetler baş gösterdi. Etkilenenler arasında stadyum çevresinde asayişi sağlamakla görevli jandarma personeli, özel güvenlik görevlileri ve karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar bulunuyor. Gıda zehirlenmesi şüphesi hızla stadyum geneline yayıldı.

ALKÜ HASTANESİ'NDE ACİL MÜDAHALE

Toplu zehirlenme vakasının patlak vermesi üzerine sağlık ekipleri anında harekete geçti. Durumu kötüleşen jandarma, özel güvenlik ve taraftarlar, ambulanslar ve sivil araçlarla hızla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise akın eden çok sayıda hasta derhal tedavi altına alınırken, hastanede kırmızı alarm verildi.

NUMUNE ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLADI

Hastanede kırmızı alarm verilmesine yol açan toplu zehirlenmenin ardından yetkili kurumlar vakit kaybetmeden düğmeye bastı. Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek, skandala neden olduğu düşünülen tavuklu pilavdan laboratuvar analizi için numuneler topladı. Hem insan sağlığını hem de gıda güvenliğini doğrudan tehdit eden bu gelişmenin kaynağını bulmak amacıyla resmi inceleme başlatıldı. Ortaya çıkacak analiz sonuçları ve soruşturmanın seyri, kamuoyu tarafından dikkatle bekleniyor.