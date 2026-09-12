Süper Lig mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 1-0'lık skorla boyun eğdi. Spor bültenlerine yansıyan maç raporlarına göre, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek gol henüz 2. dakikada geldi. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi ligdeki ikinci mağlubiyetini alarak 7 puanda kalırken, Konyaspor sezonun ilk puanlarıyla tanışmış oldu.

ERKEN GOL VE KALECİ ONANA'NIN DİRENCİ

Karşılaşmanın hemen başında Muleka'nın ara pasıyla sol kanattan hareketlenen Gonçalves, topu ceza sahasına çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Toth, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. İlk yarının ilerleyen dakikalarında Trabzonspor kalesinde tehlikeler devam etse de kaleci Onana farkın açılmasını engelledi. Özellikle 28. dakikada Deniz'in üst üste bulduğu şut fırsatlarında ve 38. dakikada Toth ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalesini gole kapatan Onana, takımını maçın içinde tuttu. Maçın 45. dakikasında ise Pina'nın pasında topla buluşan Salah'ın şutu üstten auta gitti.

TRABZONSPOR İÇİN GALATASARAY SINAVI ÖNCESİ KAYIP

Ligde istikrarlı bir grafik çizmek isteyen Trabzonspor'un deplasmanda yaşadığı bu puan kaybı, gelecek haftaki zorlu fikstür öncesi dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekip, ligin 6. haftasında kendi evinde Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanırken, alınan bu mağlubiyet takım üzerindeki puan tablosu baskısını artırabilir. Diğer yandan İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, elde ettiği moral galibiyetinin ardından Kasımpaşa deplasmanına gidecek.