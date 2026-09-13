BENZİN fiyatlarına 3,20 TL zam yapıldı. Yeni zamla birlikte Türkiye’nin üç büyük kentinde benzinin litre fiyatı 80 TL’nin üzerine çıktı. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

BENZİN 80 TL SINIRINI AŞTI

12 Eylül Cumartesi günü itibarıyla geçerli olan 3,20 TL’lik zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 80,12 TL’ye, Ankara’da 81,25 TL’ye, İzmir’de ise 81,52 TL’ye yükseldi.

Doğu illerinde ise fiyatların daha yüksek seviyelere ulaştığı, benzinin litresinin 82,88 TL seviyesine kadar çıktığı belirtildi.

PETROL PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

Akaryakıttaki fiyat artışında küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler etkili oluyor. ABD ile İran arasındaki karşılıklı misillemelerin yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinde yaşanan aksamalar ve petrol sevkiyatındaki düşüş, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin yanı sıra döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri de Türkiye’de benzin ve motorinin pompa fiyatlarının belirlenmesinde rol oynuyor.

GÖZLER YENİ AKARYAKIT FİYATLARINDA

Küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle benzin ve diğer akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında önümüzdeki günlerde yeni değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, sürücülerin yakından takip ettiği pompa fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.