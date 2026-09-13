ADANA’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin TIR’a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAMYONET TIR’A ARKADAN ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Ceyhan ilçesi Dokuztekne Mahallesi kesiminde meydana geldi. Rıdvan Dakar yönetimindeki 01 MC 6339 plakalı kamyonet, önünde aynı yönde ilerleyen A.C. idaresindeki 33 BBS 82 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından kamyonette bulunan Rıdvan Dakar ile Ahmet Diyar araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ARAÇTAN ÇIKARDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan Suriye uyruklu Rıdvan Dakar ile Ahmet Diyar’ı bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dakar ile Diyar’ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

CENAZELER ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Kaza yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.