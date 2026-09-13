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Varol’un emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Eylül 2026 Pazar günü mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.

Semih Varol hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldığı belirtildi. Gözaltına alınan Varol, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı.

Canlı yayının ardından Varol hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, sosyal medya fenomenini gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre Semih Varol, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında polis memurlarına yönelik sinkaflı ve hakaret içerikli ifadeler kullandı.

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