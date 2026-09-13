SOSYAL medya fenomeni Semih Varol, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Varol’un emniyetteki işlemleri sürüyor.
CANLI YAYINDAKİ İFADELERİ NEDENİYLE İŞLEM BAŞLATILDI
Edinilen bilgilere göre Semih Varol, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında polis memurlarına yönelik sinkaflı ve hakaret içerikli ifadeler kullandı.
Canlı yayının ardından Varol hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, sosyal medya fenomenini gözaltına aldı.
“KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET” SUÇLAMASI
Semih Varol hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldığı belirtildi. Gözaltına alınan Varol, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı.
SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK
Varol’un emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Eylül 2026 Pazar günü mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni hakkındaki adli sürecin savcılıkta gerçekleştirilecek işlemlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.