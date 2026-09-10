Fenerbahçe tarihinin simge futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza, sarı-lacivertli formayla geçirdiği yıllara ilişkin açıklamalarında hem Avrupa kupalarındaki unutulmaz geceleri hem de taraftarlarla kurduğu güçlü bağı anlattı. Brezilyalı eski futbolcu, kariyerinde çok sayıda önemli karşılaşmaya çıkmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova karşısında oynanan mücadeleyi ayrı bir yere koydu.

CSKA MOSKOVA GECESİNİ UNUTAMIYOR

Alex, Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçmesini sağlayan CSKA Moskova karşılaşmasının kendisi için en özel anlardan biri olduğunu söyledi. Sarı-lacivertliler mücadelede geriye düşmesine rağmen Alex'in ceza sahası dışından kaydettiği golle eşitliği sağladı. Uğur Boral'ın golleriyle üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Avrupa arenasında kulüp tarihi açısından önemli bir eşiği geride bıraktı.

UEFA kayıtlarında da Fenerbahçe'nin söz konusu sezon grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin eleme turuna yükseldiği görülüyor. Alex'in CSKA Moskova karşısında attığı beraberlik golü ise o sezonun grup aşamasındaki öne çıkan golleri arasında gösterilmişti. Brezilyalı yıldızın hatırasında özel bir yere sahip olan karşılaşma, yalnızca alınan bir galibiyet değil, kulübün Avrupa'daki hedeflerinin büyüdüğü dönemin sembollerinden biri haline geldi.

KADIKÖY ATMOSFERİ HAFIZASINDA YER ETTİ

Karşılaşmanın atmosferini anlatan Alex, beraberlik golünün ardından tribünlerde yaşanan coşkunun bugün bile hafızasında canlı olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında iç saha maçlarında oluşturduğu atmosfer, özellikle kritik karşılaşmalarda takım ile tribünler arasındaki bağın önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Alex'in açıklamaları da futbolcular açısından bu desteğin yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bir etki bırakabildiğini ortaya koyuyor.

LIVERPOOL SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Kadıköy'de yeniden hangi rakibe karşı forma giymek istediği sorulan Alex'in tercihi Liverpool oldu. Ancak Brezilyalı eski futbolcu yaşını ve mevcut fiziksel durumunu hatırlatarak, sahaya çıkmak yerine karşılaşmayı kanepeden izleyip Fenerbahçe'yi desteklemesinin daha doğru olacağını esprili bir dille söyledi. Alex'in bu sözleri, aktif futbolculuk döneminin ardından kulüple bağını bir taraftar olarak sürdürdüğünü de gösterdi.

FENERBAHÇE'Yİ ARTIK UZAKTAN TAKİP EDİYOR

Sarı-lacivertlilerin son dönemdeki performansıyla ilgili değerlendirmelerinde ise temkinli konuşan Alex, kulübün içerisindeki işleyişi yakından bilmediği için kesin yorumlar yapmak istemediğini vurguladı. Kulüp içinden iletişim kurduğu isimlerden birinin Talisca olduğunu belirten Alex, Brezilyalı futbolcunun ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye daha çok dışarıdan bakan bir taraftar konumunda olduğunu söyledi. Alex, buna rağmen kulüpteki gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesini istediğinin altını çizdi.

Eski futbolcuların güncel takımlar hakkındaki değerlendirmelerinde kulüp içindeki sportif ve idari süreçlerle dışarıdan görünen tablonun birbirinden farklı olabileceği biliniyor. Teknik ekip kararları, kadro planlaması, oyuncuların fiziksel durumları ve takım içi dengeler kamuoyuna tamamen yansımadığı için Alex'in bu konuda mesafeli bir yaklaşım benimsemesi öne çıktı.

MEVCUT FUTBOLCULARA FENERBAHÇE MESAJI

Fenerbahçe formasını giyen mevcut oyunculara da seslenen Alex, uzun yıllar aynı kulübün parçası olmanın ve taraftardan yoğun sevgi görmenin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti. Kendisine gösterilen saygı ve sevgiyi hatırlatan Brezilyalı isim, bugünkü futbolcuların da Fenerbahçe'de benzer duyguları yaşayabilmesini temenni etti.

“SEKİZ YILI AŞKIN MUHTEŞEM BİR DÖNEMDİ”

Alex, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği sekiz yılı aşkın dönemi “muhteşem” sözleriyle tanımlarken, sahada her zaman elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını belirtti. Başarılı olduğu dönemlerin yanında istediği sonucu alamadığı zamanların da bulunduğunu söyleyen Brezilyalı eski futbolcu, kendisi açısından değişmeyen unsurun Fenerbahçe taraftarına duyduğu sevgi ve saygı olduğunu vurguladı.

Alex'in yıllar sonra yaptığı açıklamalar, futbolculuk dönemindeki sportif başarıların ötesinde oyuncu ile taraftar arasında kurulan bağın kalıcılığını da bir kez daha ortaya koydu. CSKA Moskova karşısındaki tarihi geceden Kadıköy tribünlerine, eski takım arkadaşlarından günümüz Fenerbahçe'sine uzanan değerlendirmelerinde Brezilyalı efsane, sarı-lacivertli kulübü halen yakından takip ettiğini ve Fenerbahçe'nin başarılı olmasını istediğini dile getirdi.