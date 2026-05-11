Şampiyonlar Ligi'ne erken veda edilmesi ve LaLiga şampiyonluğunun Barcelona'ya kaptırılmasının ardından Real Madrid, gelecek sezon için kadro planlamasını değiştirdi. İspanyol devinde köklü bir revizyon beklenirken, takımdaki birçok ismin satış listesine konduğu öne sürüldü.

HANGİ OYUNCULAR TAKIMDA KALACAK?

FootMercato'nun haberine göre, Madrid yönetimi yeni bir yapılanma sürecine girerek sadece yedi futbolcuyu transfer edilemez statüye aldı. İspanyol basınına yansıyan listede Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Jude Bellingham, Fede Valverde, Kylian Mbappé ve Endrick ile birlikte milli oyuncu Arda Güler de bulunuyor. Bu isimlere gelecek tekliflerin yönetim tarafından kesinlikle değerlendirmeye alınmayacağı aktarıldı.

VİNİCİUS JR NEDEN LİSTEDE YOK?

Kadroda dokunulmaz kabul edilen oyuncular arasında Brezilyalı yıldız Vinicius Jr.'ın yer almaması dikkat çekti. Haberde, oyuncunun sözleşme yenileme görüşmelerinde yaşanan zorlukların bu karara zemin hazırladığı belirtildi. Öte yandan takımın başına geçeceği konuşulan Jose Mourinho, hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Portekizli teknik adam, kulüp yetkilileriyle hiçbir teması olmadığını ve konudan samimiyetle uzak durduğunu ifade etti.

ALANYA'DAKİ SPORSEVERLERİN GÖZÜ ARDA'DA

Uluslararası futbol arenasında yaşanan bu gelişmeler, Alanya'daki futbolseverler ve spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Arda Güler'in Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde yerini sağlamlaştırması, bölgedeki altyapı oyuncuları için önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor. Madrid ekibinin yaz transfer döneminde atacağı adımların küresel pazar dinamiklerine olası yansımaları dikkatle izleniyor.