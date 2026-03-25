A Milli Takım’ın Romanya maçı öncesi konuşan Arda Güler, Dünya Kupası hedefini vurguladı. Galatasaray ve Hagi hakkında yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. 26 Mart’ta oynanacak karşılaşma öncesi konuşan Arda Güler, hem hedeflerini hem de dikkat çeken değerlendirmelerini paylaştı.

“TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI”

Genç yıldız, maçın önemine vurgu yaparken net konuştu: “Tek hedefimiz Dünya Kupası”. Rakip Romanya’nın güçlü bir ekip olduğunu belirten Arda, iki ülke için de kritik bir mücadele olacağını söyledi.

“Zor bir maç olacak. Onlar da ülkelerini temsil ediyor ve Dünya Kupası’na gitmek istiyor” diyen Arda Güler, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ifade etti.

HAGI SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Romanya’nın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Arda Güler, “Hagi’ye büyük saygı duyuyorum” dedi. Genç oyuncu, Hagi’nin videolarını izlediğini ve onu önemli bir futbol figürü olarak gördüğünü dile getirdi.

Bu benzetme, özellikle Galatasaray taraftarları arasında dikkat çekti.

“KOLAY MAÇ OLMAYACAK”

Favori gösterilmelerine rağmen temkinli konuşan Arda, tek maçın her şeyi değiştirebileceğini söyledi:

“Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Tek maç, baskıyı artırıyor ama biz hazırız.”

GALATASARAY DETAYI ÖNE ÇIKTI

Arda Güler’in en çok konuşulan sözlerinden biri ise Galatasaray hakkında yaptığı değerlendirme oldu. 2002 Dünya Kupası kadrosuna atıfta bulunan genç yıldız, o dönemde kadroda çok sayıda Galatasaraylı oyuncunun yer aldığını hatırlattı.

“Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde güzel sonuçlar elde etti. Şu an Avrupa’da oynayan çok oyuncumuz var. Beraber oynarsak herkesi yenebiliriz” sözleri, milli takımın özgüvenini ortaya koydu.

GENÇ YILDIZDAN DİKKAT ÇEKEN ÖZGÜVEN

Arda Güler, takım içindeki atmosferin güçlü olduğunu vurgularken, “Çok iyi bir jenerasyonuz, aile gibiyiz” ifadelerini kullandı.

2002 Dünya Kupası’nı kaçırmış olmasına da değinen genç futbolcu, “O zaman dünyada bile değildim” diyerek yeni bir hikaye yazmak istediklerini söyledi.

Bir yandan sahada pozisyon değişikliklerine de değinen Arda, farklı rollerde oynamanın gelişimine katkı sağladığını belirtti.

ALANYA VE ANTALYA'DA MAÇ HEYECANI

Alanya ve Antalya’da yaşayan futbolseverler de bu kritik mücadeleyi yakından takip ediyor. Özellikle genç yıldız Arda Güler’in performansı, yerel futbol gündeminde de en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

