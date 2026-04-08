Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde, çevrede yaşayan ördek ve kazların yumurtalarının alınması tepkilere neden oldu. Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan, yaşanan duruma sert sözlerle tepki göstererek hem vicdan çağrısı yaptı hem de doğal yaşamın korunması gerektiğini vurguladı.

“BU CANLARA DOKUNMAYIN”

Yumurtaların alınmasına tepki göstermek için video paylaşan Gündoğan, mahallede yaşayan hayvanların bölgenin bir parçası olduğunu belirtti. Özellikle kuluçka dönemindeki hayvanların korunması gerektiğine dikkat çeken Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ördek ve kazlar buranın sembolü. Tavuk gibi kuluçkaya yatıyorlar, yumurtalarından civciv çıkaracaklar. Lakin bazı şerefsizler var; o yumurtayı altından alıp eve götürüp yiyorlar. Ben sizin yiyeceğiniz yumurtayı alıvereceğim, yeter ki bu canlara dokunmayın! Buna nasıl kıyıp da o yumurtayı pişiriyorsunuz? Sizde hiç mi utanma yok?”

İKİNCİ KEZ YAŞANDI

Olayın ilk olmadığına dikkat çeken Gündoğan, benzer durumların daha önce de yaşandığını belirtti. Özellikle mahalle sakinlerinin ortak yaşam alanlarında bulunan hayvanların korunması gerektiğini ifade etti.