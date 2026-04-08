İddiaya göre; ailenin özel gereksinimli ikiz çocukları Ateş Ender Demir ve Rüzgar Özgür Demir'e özel ders vermek için öğretmenleri geldi. Ders sonrası anne Didem Tulga Demir (43) ve baba Ender Özgür Demir (45), öğretmeni yolcu etmek üzere odadan ayrıldı. Bu sırada odadan gelen sesi fark eden anne-baba, geri geldiklerinde balkon kapısının açık olduğunu fark etti. Balkonu kontrol eden baba Demir, ikiz çocuklarından Ateş Ender Demir'in balkondan birinci kat terasına düştüğünü gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.