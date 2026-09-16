Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde geniş kapsamlı yeni bir taşınmaz satışına hazırlanıyor. TOKİ'nin resmi duyurusuna göre 47 ilde bulunan toplam 405 arsa, açık artırma yöntemiyle alıcılara sunulacak. Satış kapsamındaki taşınmazların toplam büyüklüğü 1 milyon 767 bin 982 metrekareyi, toplam muhammen bedeli ise 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lirayı buluyor.

ANTALYA, MERSİN VE MUĞLA DA LİSTEDE

Satış programının resmi listesinde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak bulunuyor. Böylece Akdeniz Bölgesi'nden Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'daki taşınmazlar da açık artırma kapsamına alınmış durumda.

48 AY VADE, PEŞİN ALIMDA YÜZDE 15 İNDİRİM

TOKİ'nin açıkladığı koşullara göre satış şartları uygun olan taşınmazlarda yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânı uygulanacak. Bazı taşınmazlar ise yalnızca peşin bedelle satılacak. Resmi duyuruda ayrıca peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacağı belirtildi. Bu nedenle ilgililerin yalnızca ilan edilen muhammen bedele değil, satın almak istedikleri parsel için geçerli ödeme şekline ve satış sözleşmesindeki vadeli ödeme hükümlerine de bakması gerekiyor.

KONUTTAN TURİZME FARKLI NİTELİKTE ARSALAR VAR

Satışa çıkarılan taşınmazlar tek bir kullanım türüyle sınırlı değil. Portföyde konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanlarının yanı sıra kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar bulunuyor. Bu çeşitlilik nedeniyle bir parselin satışa çıkarılmış olması, üzerinde istenilen her türlü yapının yapılabileceği anlamına gelmiyor. Alıcıların teklif vermeden önce taşınmazın imar fonksiyonunu, yapılaşma koşullarını, tapu niteliğini, ulaşım ve altyapı durumunu incelemesi önem taşıyor.

AÇIK ARTIRMA NASIL YAPILACAK?

Açık artırmalar 29 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İhaleye fiziki salonlardan katılmanın yanı sıra Emlak Yönetim'in müzayede sistemi üzerinden internetten teklif vermek de mümkün olacak. Katılım düşünenlerin açık artırma öncesinde TOKİ tarafından yayımlanan satış listesi, satış şartnamesi ve sözleşme belgelerini inceleyerek ilgili taşınmazın özel koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

TEKLİF VERMEDEN ÖNCE NELERE BAKILMALI?

Arsa satışlarında muhammen bedel tek başına taşınmazın yatırım açısından durumunu göstermiyor. Parselin imar durumu, kullanım amacı, yüzölçümü, konumu, çevresindeki mevcut yapılaşma, ulaşım bağlantıları ve altyapı imkânları gibi unsurlar ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle turizm, ticaret, sanayi, tarım veya lojistik gibi belirli kullanımlara ayrılan taşınmazlarda, plan hükümleri ve ilgili mevzuattan kaynaklanan sınırlamalar satın alma kararından önce araştırılmalı.

TOKİ DAHA ÖNCE DE GENİŞ KAPSAMLI SATIŞ YAPTI

Bu satış TOKİ'nin 2026'daki ilk geniş kapsamlı arsa müzayedesi değil. İdare, temmuz ayında yaptığı başka bir duyuruda 47 ilde toplam 667 arsayı 12-14 Ağustos tarihlerinde açık artırmaya çıkaracağını açıklamıştı. Söz konusu programda da konuttan ticarete, tarımdan sanayiye kadar farklı kullanım kararlarına sahip taşınmazlar yer almış, vadeli ve peşin ödeme seçenekleri sunulmuştu. Eylül ayındaki 405 parseli kapsayan yeni program da TOKİ'nin kamu mülkiyetindeki farklı nitelikteki taşınmazları açık artırma yöntemiyle satışa sunma uygulamasının devamı niteliğinde.

RESMİ BELGELERİN KONTROL EDİLMESİ ÖNEMLİ

Satışla ilgilenen vatandaş ve yatırımcıların işlem yapmadan önce TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan güncel satış listesini, şartnameyi ve sözleşme hükümlerini esas alması gerekiyor. Açık artırmada oluşacak nihai satış bedeli tekliflerle belirleneceğinden, muhammen bedel satışın kesinleşeceği fiyat anlamına gelmiyor. Ayrıca ödeme planı ve taşınmaza ilişkin özel hükümler parsel bazında farklılaşabileceği için teklif öncesinde ilgili taşınmazın belgelerinin ayrı ayrı incelenmesi önem taşıyor.