Kırsal alanlarda vakit geçirenleri yakından ilgilendiren kene vakalarına karşı uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Yıldız, vücuda tutunan keneye bilinçsizce yapılan müdahalelerin, taşıyıcı mikropların insan kanına daha hızlı karışmasına zemin hazırladığını açıkladı.

Uzmanların bildirdiğine göre parazitler insan vücudunda rastgele noktalara yerleşmiyor. Deri tabakasının daha ince ve nem oranının yüksek olduğu bölgeler kene tutunması için elverişli ortam yaratıyor. Özellikle saç dipleri, kulak arkası, koltuk altı, kasıklar, diz kapaklarının arka kısmı ve göbek çevresi en riskli alanlar arasında gösteriliyor.

KENEYE NEDEN KOLONYA DÖKÜLMEMELİ?

Halk arasında yaygın olarak bilinen kene üzerine kimyasal dökme işlemi büyük bir tehlike barındırıyor. Dr. Yıldız'ın aktardığı bilgilere göre; aseton, alkol, deterjan, gazyağı veya kolonya gibi maddelerin kullanılması kenenin refleks olarak midesindeki mikropları insan vücuduna kusmasına yol açıyor. Paraziti çıplak elle ezmek veya üzerine sigara ateşi bastırmak da enfeksiyonun doğrudan kana karışma ihtimalini yükseltiyor.

BELİRTİLER KAÇ GÜN İÇİNDE ORTAYA ÇIKAR?

Kene temasının ardından geçen 10 ila 14 günlük kuluçka süresi klinik açıdan kritik önem taşıyor. Bu zaman zarfında aniden başlayan yüksek ateş, şiddetli baş ve eklem ağrıları, titreme krizleri veya mide bulantısı gibi şikayetler enfeksiyon habercisi olabiliyor. İleri aşamalarda ise vücutta nedensiz morluklar, diş eti ve burun kanamaları gözlemlenebiliyor. Bu tür semptomlar fark edildiğinde acilen donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

DOĞRU ÇIKARMA İŞLEMİ NASIL YAPILMALI?

Vücutta kene tespit edildiğinde zaman kaybetmeden müdahale edilmesi, hastalığın bulaşma oranını doğrudan düşürüyor. İşlemin tercihen hastane ortamında, ince uçlu medikal cımbızlar veya özel aparatlar yardımıyla yapılması öneriliyor. Sağlık merkezine ulaşılamayan acil durumlarda ise parazit kesinlikle çıplak elle tutulmadan ve gövdesi ezilmeden deriden uzaklaştırılmalı, ardından bölge bol sabunlu suyla dezenfekte edilmelidir. Tıbbi kaynaklar, kırsal alan dönüşünde vücudun detaylıca kontrol edilmesinin ve çıkarılan kenenin incelenmek üzere kapalı bir kapta muhafaza edilmesinin olası teşhis süreçlerini hızlandırdığını belirtiyor.