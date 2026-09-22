Olay, saat 15.00 sıralarında Kuşadası’nın Karaova Mahallesi Sahil Siteleri bölgesinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren vatandaşlar, kıyıda hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kıyıda bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin iş insanı Rıza Muslu olduğu tespit edildi.

Muslu’nun önceki gün Yunanistan’ın Sisam Adası’ndan Kuşadası’na dönüş yolculuğu sırasında bulunduğu yattan denize düştüğü ve ardından kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

CANSIZ BEDENİ SAHİLE VURDU

Denize düşmesinin ardından kayıp olarak aranan Muslu’nun cansız bedeni, olaydan iki gün sonra Karaova Mahallesi’ndeki sahilde bulundu.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muslu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.