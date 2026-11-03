Alanya’nın Şekerhane Mahallesi’nde meydana gelen bıçaklı kavga, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen U.Ç. (17) ile U.A. (17), sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. İki genç arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
AKRANINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI
Kavga sırasında U.Ç., belinden çıkardığı bıçakla U.A.'yı sol bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sona ererken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı U.A., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan U.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Çocuk Büro Amirliğine teslim edilen suça sürüklenen çocuğun (SSÇ) emniyetteki işlemleri, avukatı eşliğinde tamamlandı. Ardından adliyeye sevk edilen U.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.