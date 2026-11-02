Dünyaca ünlü moda markası Victoria's Secret, yıllar sonra yeniden podyuma taşıdığı milyonlarca dolarlık mücevher tasarımıyla büyük ses getirdi. Los Angeles'ta düzenlenen 2026 defilesinde Kylie Jenner tarafından tanıtılan özel sütyen, kullanılan değerli taşlar ve astronomik değeriyle gündeme oturdu.

Ancak tasarımla ilgili en dikkat çekici gelişme, bir Türk iş insanının milyonlarca dolarlık parçayı eşine hediye etmek amacıyla satın aldığı yönündeki iddia oldu.

TAM 4 BİN 410 PIRLANTA KULLANILDI

Dünyaca ünlü mücevher markası Jacob & Co. tarafından hazırlanan Fantasy Bra isimli tasarımda kumaş yerine altın ve değerli taşlar tercih edildi.

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki özel tasarımda tam 4 bin 410 doğal pırlanta kullanıldı. Mücevherin merkezine ise 75,54 karatlık dev bir sarı elmas yerleştirildi.

Tasarımın merkezindeki sarı elmasın tek başına 22 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

15 USTA BİN SAATTEN FAZLA ÇALIŞTI

Milyonlarca dolarlık tasarımın hazırlanması oldukça zahmetli bir süreç gerektirdi.

Mücevher tasarımcısı Jacob Arabo'nun açıklamalarına göre, özel parçanın üretiminde 15 usta görev aldı. Tasarımın tamamlanması için bin saati aşkın çalışma gerçekleştirildi.

Yedi farklı elmas kesim tekniğinin kullanıldığı sütyen, Kylie Jenner'ın vücut ölçülerine uygun olarak hazırlandı.

TÜRK İŞ İNSANI EŞİNE Mİ SATIN ALDI?

Defilenin ardından sosyal medyada yayılan bir iddia, milyonlarca dolarlık tasarımı yeniden gündeme taşıdı.

İddiaya göre kimliği açıklanmayan bir Türk iş insanı, 50 milyon dolar değer biçilen sütyeni eşine hediye etmek amacıyla satın aldı.

Ancak söz konusu satın alma iddiası henüz doğrulanmadı. Victoria's Secret ve tasarımı hazırlayan Jacob & Co. tarafından satışın gerçekleştiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ESKİ REKORU 35 MİLYON DOLAR GERİDE BIRAKTI

Victoria's Secret'ın geçmiş yıllarda dünyaca ünlü modellerle tanıttığı Fantasy Bra koleksiyonu, yüksek değerli tasarımlarıyla biliniyor.

2000 yılında Gisele Bündchen tarafından sergilenen sütyene 15 milyon dolar değer biçilmişti.

Yeni tasarım için belirtilen 50 milyon dolarlık rakam ise önceki rekorun tam 35 milyon dolar üzerinde bulunuyor.

MODA DÜNYASINDA GÖZLER BU TASARIMA ÇEVRİLDİ

Altın, binlerce pırlanta ve dev sarı elmasın bir araya getirildiği tasarım, yalnızca bir iç giyim ürünü değil, aynı zamanda yüksek değerli bir mücevher olarak değerlendiriliyor.

Türk iş insanının satın aldığı yönündeki iddia henüz netlik kazanmazken, milyonlarca dolarlık tasarım moda ve magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.