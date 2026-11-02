Gazipaşa’nın Göçük Mahallesi’nde çiftçilik yapan Özcan Güler’in ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına katıldığı bölümün yayın tarihi belli oldu. Çekimlerin tamamlandığını duyuran Güler, yarışmanın 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Gazipaşa ve Alanya’yı temsil etmek amacıyla yarışmaya katılan Güler, geleneksel Yörük kıyafetleriyle Türkiye'nin karşısına çıkacak.

GAZİPAŞALI ÇİFTÇİ 7 KASIM'DA ATV EKRANLARINDA

Yarışmaya katılacağını ilk olarak eylül ayında duyuran Özcan Güler, çekimlerin ardından beklenen yayın tarihini paylaştı. Güler’in açıklamasına göre program, 7 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanacak. Ancak söz konusu tarih ve saat, kanalın resmî yayın akışından bağımsız olarak henüz doğrulanamadı.

Gazipaşa’nın tarımsal üretimini ve Toroslar’ın köklü Yörük kültürünü ulusal televizyona taşımayı amaçlayan Güler, yarışmada yalnızca bireysel başarısıyla değil, yöresel kıyafetleriyle de dikkat çekmeyi hedefliyor. Geleneksel Yörük kıyafetleriyle stüdyoya çıkan Güler’in yarışmadaki performansı ise bölümün yayınlanmasıyla belli olacak.

ALANYA'DA TURİZMCİYDİ, GAZİPAŞA'DA ÇİFTÇİ OLDU

Özcan Güler’in yaşam öyküsünde Alanya ve Gazipaşa önemli bir yere sahip. Pandemi öncesinde Alanya’da turizm sektöründe çalışan Güler, pandemi döneminde memleketi Gazipaşa’ya dönerek çiftçiliğe başladı. Göçük Mahallesi’nde tarımsal üretim yapan Güler, yarışma aracılığıyla çiftçilerin emeğini ve yaşadıkları bölgenin kültürel değerlerini tanıtmak istediğini daha önce açıklamıştı.

Alanya ile aile bağları da bulunan Güler, yarışmaya katılım sürecinde her iki ilçeyi temsil etmek istediğini belirtti. Geleneksel kıyafetlerin temin edilmesine destek veren Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Nihat Mülazımağaoğlu’na da teşekkür etti.

DAHA ÖNCE EŞİYLE BİRLİKTE YARIŞMIŞTI

Gazipaşalı üreticinin televizyon yarışmalarındaki ilk deneyimi bu olmayacak. Özcan Güler, daha önce eşi Rabia Güler ile birlikte İlker Ayrık’ın sunduğu “Yaparsın Aşkım” programına katılmıştı. Bu kez genel kültür bilgisini sınayacağı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında soruları yanıtlayacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

ATV’nin yarışmaya ilişkin resmî bilgilendirmesine göre “Kim Milyoner Olmak İster?” programında yarışmacılara toplam 13 soru yöneltiliyor. Bütün soruları doğru yanıtlayan yarışmacılar 5 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşabiliyor. Yarışmanın tarihinde bu ödülü kazanan ilk isim, 2024 yılında 13. soruyu doğru yanıtlayan Berk Göktaş olmuştu.

Özcan Güler’in kaç soruyu doğru yanıtladığı ve ne kadar ödül kazandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Gazipaşalı çiftçinin yarışmadaki sonucu, katıldığı bölümün ekrana gelmesiyle netleşecek.

PROGRAMIN SUNUCUSU HAKKINDA ÖNEMLİ AYRINTI

Yayın duyurusunda programın sunucusu olarak Cem Öğretir’in adı geçse de ATV’nin yarışmaya ilişkin önceki resmî bilgilerinde “Kim Milyoner Olmak İster?” programının sunucusu Oktay Kaynarca olarak belirtiliyor. Cem Öğretir ise ATV Ana Haber sunucusu olarak tanınıyor. Bu nedenle Güler’in katıldığı bölümün sunucusuna ilişkin bilgi, kanalın güncel duyurusuyla kesinleştirilmeyi bekliyor.

Gazipaşa ve Alanya’dan izleyicilerin merakla beklediği bölüm, Özcan Güler’in yarışma performansının yanı sıra bölgenin çiftçilik geleneği ve Yörük kültürünün ulusal televizyonda temsil edilmesi açısından da önem taşıyor.