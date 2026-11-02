MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümünde haftanın eleme mücadelesi tamamlandı. Altı yarışmacının iki etapta mücadele ettiği gecede, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmesi sonucunda Hasan Alp Karabacak yarışmaya veda etti. Kırmızı takımın kaptanı olan Hasan Alp'in elenmesi, haftanın öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.

MASTERCHEF'TE 1 KASIM'DA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen eleme gecesinde yarışmadan ayrılan isim Hasan Alp Karabacak oldu. Şeflerin hazırlanan tabakları değerlendirmesinin ardından son ikiye Hasan Alp ile Armağan Kırant kaldı. Yapılan son değerlendirmede Armağan yarışmada kalmayı başarırken Hasan Alp'in MasterChef macerası sona erdi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Hafta boyunca gerçekleştirilen takım dokunulmazlık oyunları ve oylamalar sonucunda altı yarışmacı eleme potasına girdi. Eleme gecesinde Nurten Tamer Ocak, Enes Vardar, Şükran Boyraz, Hasan Alp Karabacak, Armağan Kırant ve Muhammed Yahya yarışmada kalabilmek için mücadele etti.

Haftanın ilk eleme adayları 27 Ekim'de Nurten ve Enes oldu. 28 Ekim'de Şükran ile Hasan Alp, 29 Ekim'de ise Armağan ve Muhammed eleme potasına girdi. Böylece haftanın eleme adaylarının tamamı Kırmızı takımdan belirlendi.

ELEME GECESİNDE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli eleme bölümünde yarışmacılar iki farklı etapta hünerlerini sergiledi. İlk aşamada ana malzeme olarak armut kullanıldı. Yarışmacılardan bu malzemeyi ön plana çıkaran yaratıcı ve lezzetli tabaklar hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Enes Vardar ve Muhammed Yahya eleme potasından kurtuldu.

İkinci etapta ise Armağan, Nurten, Şükran ve Hasan Alp karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, Somer Sivrioğlu'nun imza yemeklerinden kalamar dolması ve deniz tarağı tabağını hazırladı. Bu aşamada tarifin doğru uygulanması, pişirme teknikleri ve sunum performansı değerlendirildi.

Şef tabağı etabında en başarılı performansı Şükran Boyraz gösterdi. Nurten Tamer Ocak da elemeden kurtulurken son ikiye kalan Hasan Alp Karabacak ile Armağan Kırant arasındaki mücadelede elenen isim Hasan Alp oldu.

HASAN ALP KARABACAK VEDA EDERKEN DUYGULANDI

Yarışmaya veda ettiği açıklanan Hasan Alp Karabacak, son değerlendirme sırasında duygusal anlar yaşadı. Yarışma ortamının kendisini zorladığını anlatan Hasan Alp, hayatında sakinliği tercih ettiğini ve mutfaktaki yoğun rekabet ortamına uyum sağlamakta güçlük çektiğini ifade etti.

Mehmet Yalçınkaya ise Hasan Alp'in mesleki birikimine dikkat çekerek iyi yetişmiş ve kaliteli bir aşçı olduğunu söyledi. Hasan Alp, vedası sırasında yarışmacı arkadaşlarına başarı dileklerini iletti.

HASAN ALP KARABACAK KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ana kadrosuna üçüncü sıradan katılan Hasan Alp Karabacak, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünden. Aşçılık eğitimini Bolu'nun Mengen ilçesinde alan Karabacak, daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitim gördü.

Profesyonel mutfak deneyimi bulunan Hasan Alp, yarışmanın son haftasında Kırmızı takımın kaptanlığını üstlendi. Ancak takımının dokunulmazlık mücadelelerinde başarılı olamamasının ardından 28 Ekim'deki oylamayla eleme potasına girdi. Karabacak'ın yarışmadaki yolculuğu 1 Kasım'daki eleme gecesiyle tamamlandı.

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

MasterChef Türkiye 2026'da Hasan Alp Karabacak'tan önce yarışmaya veda eden isim Emre Can İrkilmez olmuştu. Hasan Alp'in de elenmesiyle ana kadrodaki yarışmacı sayısı bir kez daha azaldı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'de yeni hafta 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı başlayacak. TV8'de saat 20.00'de yayınlanması beklenen yeni bölümde yarışmacılar kaptanlık mücadelesi için tezgâh başına geçecek. Yeni takımların belirlenmesinin ardından haftanın dokunulmazlık oyunları ve eleme süreci başlayacak.