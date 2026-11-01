SOSYAL medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özlem Öz, son dönemde yaptığı paylaşımlar nedeniyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Eşi Tayyar Öz ile birlikte “Tayyargiller” adıyla tanınan fenomen, aile yaşantısını ve çocuklarıyla geçirdiği anları sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla biliniyor. Ağustos ayında beşinci çocuğunu dünyaya getiren Öz'ün, bebeğinin sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntü ve konuşmaları paylaşması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA ŞİKÂYETLER ARTTI

Özlem Öz'ün bebeğinin sünnet sürecine ilişkin yaptığı paylaşımlar, özellikle X platformunda geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, küçük yaştaki çocukların özel hayatının ve beden mahremiyetinin sosyal medyada korunması gerektiğini savunarak söz konusu içeriklere tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar, çocukların sağlık süreçlerinin ve özel anlarının sosyal medya üzerinden paylaşılmasının mahremiyet ihlaline yol açtığını belirterek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çağrıda bulundu.

Gelen şikâyetlerin ardından Bakanlığın hukuki süreç başlattığı bildirildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Ö.Ö. tarafından küçük yaştaki bir çocuğun sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntü ve konuşmaların paylaşılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, söz konusu içeriklerin çocuğun özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal ettiğini belirterek 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, ilgili mahkemenin talebi kabul ettiği belirtildi. Basına yansıyan haberlerde Özlem Öz'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildiği ifade edildi.

“EBEVEYNLERİN RIZASI MAHREMİYET İHLALİNİ HUKUKA UYGUN HALE GETİRMEZ”

Bakanlık açıklamasında, çocukların doğumlarından itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin, sağlık deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin anlarının sürekli olarak sosyal medya içeriğine dönüştürülmesinin ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.

Açıklamada, velayet hakkının anne ve babalara çocuklarının özel hayatı üzerinde sınırsız yetki vermediğine dikkat çekildi.

Ebeveynlerin çocukları adına karar verirken çocuğun üstün yararını gözetmekle yükümlü olduğu belirtilirken, anne ve babanın rızasının çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmediği ifade edildi.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL MAHREMİYETİNE VURGU

Bakanlık, çocukların mahremiyetinin yalnızca günlük yaşamda değil, dijital ortamlarda da korunması gerektiğini belirtti.

Bu sorumluluğun ebeveynler, sosyal medya içerik üreticileri, dijital platformlar ve ilgili tüm tarafları kapsadığı vurgulandı.

Çocukların üstün yararını esas alan hukuki ve idari tedbirlerin uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

SOSYAL MEDYADA ÇOCUK PAYLAŞIMLARI YENİDEN TARTIŞILIYOR

Özlem Öz'ün paylaşımlarının ardından yaşanan gelişmeler, sosyal medyada çocukların görüntülerinin paylaşılması ve özel hayatlarının korunması konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle çocukların sağlık işlemlerine, kişisel gelişimlerine ve aile içindeki özel anlarına ilişkin içeriklerin geniş kitlelere ulaştırılması, dijital mahremiyet açısından tartışmalara neden oluyor.

Bakanlığın mahkemeye yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle birlikte, çocukların kişilik haklarının korunmasına yönelik hukuki süreç de kamuoyunun gündemine taşındı.