MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Tepeköy yolu üzerindeki Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.U. (62) yönetimindeki, içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP AĞACA ÇARPTI

Kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan 17 kişiden 14’ünün kazada yaralandığı belirlendi.

14 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaza nedeniyle bölgede ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, minibüs ve çevresinde inceleme gerçekleştirildi.

KAYMAKAM ÖTER OLAY YERİNDE BİLGİ ALDI

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter de kazanın ardından olay yerine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.