Kaza, saat 18.30 sıralarında Bartın-İnkumu yolu Gürgenpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnkumu istikametine seyreden Zeki Çelik yönetimindeki 74 BN 660 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ceyhun Özdal (20) idaresindeki 34 FJU 761 plakalı motosikletle henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak takla atarken, motosiklet sürücüsü Ceyhun Özdal ile arkasında yolcu olarak bulunan Alperen Taha Kumdalı (18) metrelerce savrularak asfalt zemine düştü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü Zeki Çelik, otomobilde bulunan Mustafa Mert Çelik (18) ile motosiklet sürücüsü Ceyhun Özdal ve motosiklette yolcu olarak bulunan Alperen Taha Kumdalı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Ceyhun Özdal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"Ben de takla atan arabadaydım"

Kazanın ardından ambulansa alınan otomobil sürücüsü Zeki Çelik'in, cep telefonuyla aradığı eşine söylediği sözler dikkat çekti. Çelik'in, "Burada kaza oldu, ben de takla atan arabadaydım. Hiç bilmiyorum ne olduğunu." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Bartın-İnkumu yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.