AK PARTİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Mehmet Şarani Tavlı liderliğinde parti içi ve saha çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Hafta sonu Güllerpınarı Mahallesi’nde Sude Naz Adak’ın hizmete açtığı Adak Optik’in açılışına ve Yıldırım ile Yakar ailelerinin evlatları Aslıhan ile Ahmet çiftinin düğün merasimine katılım sağlandı. Ayrıca ilçe yönetimi, Alanya Çarşısı’nda turizm esnafıyla bir araya gelerek samimi bir ortamda ticaret ve turizm konularında istişarelerde bulundu.

​MAĞDUR VATANDAŞLARA MÜLKİYET MÜJDESİ, MAHMUTLAR’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Başkan Mehmet Şarani Tavlı, bölge halkını yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi paylaştı. Orman Kanunu'nda yapılan değişikliği duyuran Tavlı, daha önce tapuları iptal edilen ve mağduriyet yaşayan vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözüme kavuştuğunun müjdesini verdi.

​Partinin dinamik yapısını korumak adına teşkilat içi yenilenme çalışmaları kapsamında Mahmutlar Mahalle Başkanlığı’nda nöbet değişimi yaşandı. Vedat Kısa’dan boşalan başkanlık görevine Hüseyin Sandal’ın getirildiği açıklandı.

​DİM SULAMA HATTI'NDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

​ALKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Gürlek’i ilçe binasında ağırlayan Başkan Tavlı, tarımsal üretim için hayati önem taşıyan Dim Sulama Kapalı Sistemi’ndeki boru değişim çalışmalarının tamamlanarak hatta yeniden su verildiğini duyurdu. Kalan 2,2 kilometrelik CTP kısmının ihalesinin de yapıldığı ve sulama sezonu biter bitmez çelik borularla yenileneceği belirtildi. Sürece katkılarından dolayı eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman'a, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe'ye, muhtarlara ve üreticilere teşekkür edildi.

​YOĞUN TOPLANTI TRAFİĞİ VE EĞİTİME DESTEK

​İstişare kültürünü sürdüren teşkilat; Ali Koç başkanlığında Esnaf Komisyonu toplantısını, İlçe Koordinatörü Yakup Yazıcı'nın katılımıyla İlçe Danışma Meclisi'ni ve Celil Topal başkanlığında mahalle başkanları istişare toplantılarını gerçekleştirdi. Sahada ise Demirtaş İlkokulu Okul Aile Birliği'nin kermesine ve Açık Hava Dersliğinin açılışına katılım sağlandı. Ayrıca gelenekselleşen "Nöbetçi Başkan" uygulamasıyla teşkilat boş bırakılmayarak, ziyarete gelen vatandaşlarla sıcak temas bu hafta da kesintisiz sürdürüldü.

​ CHP

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, parti içi olağanüstü ve gerilimli gelişmelerin gölgesinde endişeli ama kararlı bir haftayı geride bıraktı. Hafta sonu Dim Mahalleleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin (DİMDER) hizmet binası açılışına İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile katılan örgüt, hemen ardından gelen bir görevden alma haberiyle sarsıldı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin (mutlak butlan yönetimi) ani bir kararla Antalya İl Başkanı Nail Kamacı’yı görevden uzaklaştırması Alanya örgütünde adeta bomba etkisi yarattı.

​BAŞKAN KANDEMİR’DEN GENEL MERKEZE "MEYDAN OKUMA"

​Gelişmeler üzerine apar topar Antalya İl Örgütü’ne giden Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, diğer ilçe başkanlarıyla birlikte ortak duruş sergileyerek görevden alınan Nail Kamacı’ya sahip çıktı. Antalya’dan oldukça sert ve net bir açıklama yapan Kandemir, şu ifadelerle karara adeta meydan okudu: "Antalya İl Başkanımız Sayın Nail Kamacı'nın görevden alınması, yalnızca bir idari tasarruf değil; örgütümüzün demokratik iradesine yönelik ağır bir müdahaledir. Seçilmiş yöneticilerin örgütün onayı alınmaksızın görevden uzaklaştırılması ilkelerimizle bağdaşmaz. Bu kararı tanımıyoruz, bu müdahaleyi kabul etmiyoruz!"

​AFİŞLİ MESAJ: "ÖZGÜR ÖZEL’LE YOLA DEVAM"

​Alanya’ya döner dönmez vakit kaybetmeden ilçe başkanlığı binasını afişlerle donatan CHP Alanya Örgütü, "Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’le yola devam edeceklerini" ilan ederek net mesajını yineledi. Yeni atanan il başkanının Alanya ilçe örgütü üzerinde nasıl bir tasarrufta bulunacağı ve sürecin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerin en büyük merak konusu oldu.

​Parti içinde yaşanan bu büyük krize rağmen sahadaki ve yereldeki çalışmalarını aksatmayan CHP heyeti, Demirtaş İlkokulu'nda hayata geçirilen bahçe düzenlemesi, istinat duvarı, çocuklar için spor alanı ve açık hava sınıfının açılış törenini gerçekleştirerek haftayı noktaladı.

​ MHP

​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Hasan Cantürk yönetiminde hem parti içi çalışmalarına hem de sosyal programlara ağırlık vererek yoğun bir haftayı geride bıraktı. Hafta sonu, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Yakar Anılgan’ın kardeşi Ahmet ile Aslıhan çiftinin düğün merasimine katılım sağlandı. KAÇEP Başkanı Halime Türk, ilçe başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tam kadro düğünde yer alan Başkan Cantürk, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek mukaddes emanetlerimiz olan Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile bir Nasihatname takdim etti.

​ŞEHİT ALPAY ARAS’A VEFA MEVLİDİ

​Hafta boyunca sahadaki temaslarını sürdüren MHP yönetimi, Alanya'nın kahraman şehidi Alpay Aras’ın sene-i devriyesi münasebetiyle düzenlenen anma programına katıldı. Aliefendi Mahallesi’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programında; KAÇEP Başkanı Halime Türk, Belediye Meclis Üyesi Kayhan Balta ve mahalle başkanları da hazır bulunarak şehidimizi dualarla andı.

​GÖZLER 5 TEMMUZ OLAĞAN KONGRESİNDE

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın öncelikli ve en önemli gündem maddesi ise yaklaşan büyük kongre süreci oldu. Tüm gücüyle 5 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan olağan kongreye odaklanan teşkilatta, Mustafa Türkdoğan liderliğinde girilecek olan kongrenin hazırlıkları son sürat ve titizlikle sürdürülüyor. Başkan Hasan Cantürk, hem parti teşkilatındaki bu dinamik hazırlık evresini yöneterek hem de sahada vatandaşla iç içe kalarak haftalık mesaisini tamamladı.

İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er liderliğinde hem yereldeki saha çalışmalarına hem de parti içi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

​MEVLÜT DEMİR’DEN İYİ PARTİ’YE ZİYARET

​Haftanın öne çıkan gelişmelerinden biri, geçmiş dönemde Denizli ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan, 2024 yerel seçimlerinde ise Gelecek Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı olan Mevlüt Demir’in ziyareti oldu. İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Demir’i parti binasında misafir ederek yerel siyaset üzerine istişarelerde bulundu. Ayrıca saha çalışmaları kapsamında Hacet Mahallesi Muhtarı Hakan Arif Karagöz ve heyetinin düzenlediği Aşure etkinliğine de katılım sağlanarak mahalle sakinleriyle bir araya gelindi.

​TANDOĞAN MİTİNGİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nın bu haftaki ana gündem maddesini ise Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek olan büyük miting oluşturdu. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından organize edilen ve "Bayrak Açıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek olan tarihi miting için Alanya'da adeta seferberlik ilan edildi.

​ALANYA'DAN ANKARA'YA ADIM ADIM OPERASYON

​İlçe Başkanı Hilmi Er başkanlığında; yönetim kurulu, parti üyeleri ve mahalle başkanlarıyla koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi. Yapılan sıkı çalışmalar neticesinde Ankara’ya gidecek partililerin listesi ve organizasyon detayları netleştirildi. Alanya teşkilatı, özel araçların yanı sıra 3 büyük otobüsle bu sabah saat 06.00 itibarıyla Ankara’ya doğru yola çıktı. Başkente ulaşacak partililerin programdaki ilk durağı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuru, yani Anıtkabir ziyareti olacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından Tandoğan Meydanı’ndaki miting alanına geçecek olan Alanya heyeti, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun yapacağı kritik açıklamalara ve konuşmaya odaklanacak. İYİ Parti Alanya Teşkilatı, Hilmi Er’in koordinasyonunda hem Alanya sokaklarında hem de Ankara hazırlıklarında yüksek enerjili bir program yürüterek haftayı güçlü bir şekilde tamamladı.

SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca ve yönetimi, hafta boyunca parti içi istişare çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Sosyal ve kültürel gündemi yakından takip eden Başkan Sarıca, Babalar Günü vesilesiyle anlamlı bir mesaj yayınlayarak vefakâr babaları bu özel günde unutmadı.

​DIŞ POLİTİKADA GAZZE, LÜBNAN VE SURİYE TEPKİSİ

​Dış politikadaki gelişmelere değinen Sarıca, özellikle Gazze ve Lübnan'da yaşanan insani acıları sert bir dille gündeme taşıdı. Bölgedeki diplomatik gelişmeleri de eleştiren Sarıca, Suriye yönetiminin İsrail'e olan yakınlığına sert tepki gösterdi.

​ARAÇ VERGİLERİ VE CEZALARA SERT ELEŞTİRİ

​Ekonomik gündeme dair fahiş vergileri eleştiren Başkan Sarıca, sıfır araçlar üzerinden alınan vergileri şu sözlerle eleştirdi:" Fabrikadan 6 milyona çıkan bir araç vatandaşa 24 milyon liraya mal oluyor. Böyle bir vergi sistemi olabilir mi?" Sarıca, mevcut iktidarın en başarılı olduğu alanları ise "vergi cezaları ve trafik cezaları" olarak nitelendirdi. Saadet Partisi tarafından başlatılan tarım çalıştayı programına dair önemli bir gelişmeyi aktaran Başkan Sarıca, Antalya’nın dört bir yanında gerçekleştirilen ortak akıl çalıştayının birleştirilmiş sonuç raporunun çıktığını belirtti. Sarıca, "Antalya tarım ve hayvancılığını masa başında değil, ortak akılla planladık" açıklamasında bulundu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Alanya’da Yeniden Refah Partisi, İlçe Başkanı Burhan Dündar, yönetim kuruluyla birlikte Alanya’nın kronikleşen sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırarak muhataplarına çağrıda bulunma geleneğini bu hafta da sürdürdü.

​GENEL BAŞKAN ERBAKAN’A ALANYA RAPORU SUNULDU

​Geçtiğimiz hafta Alanya’daki üreticilerin sorunlarını doğrudan Genel Merkeze taşıyan Alanya İlçe Teşkilatı, Genel Başkan Fatih Erbakan’a kapsamlı bir rapor sunmuştu. İlçe teşkilatının Alanya tarımı ve üreticisi için hazırladığı bu özel rapor, yerel kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Başkan Burhan Dündar, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği saha çalışmalarını tek tek ele aldı. "Yeniden Refah" sloganıyla Türk siyasetinde güçlü bir alternatif oluşturan partinin Alanya’daki görünürlüğü ve halktaki karşılığı günden güne yükseliyor.

​BURHAN DÜNDAR ALANYA GÜNDEMİNE PARMAK BASTI

​Başkan Dündar, haftalık basın açıklaması geleneğini bu hafta da bozmadı. Alanya gündemine dair kritik ve güncel sorunlara parmak basan Dündar, çözüm odaklı siyaset anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Yeniden Refah Partisi, Başkan Burhan Dündar’ın yönetim kuruluyla sergilediği uyumlu çalışma temposu ve kent sorunlarına yönelik cesur çıkışlarıyla Alanya’da adından en çok söz ettiren, siyaset sahnesinde hızla öne çıkan partilerden biri olmayı sürdürdü.

ANAHTAR PARTİ

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Abdullah Akkuş başkanlığında hem sahada hem de parti içinde yürüttüğü yoğun çalışmalarla hareketli bir haftayı geride bıraktı.

​SAHA ÇALIŞMALARI VE ANMA PROGRAMLARI

​İlçe teşkilatı, hafta sonu Dim Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (DİMDER) açılış programına katılarak vatandaşlarla buluştu. Ayrıca Demirtaşlı Şehit Alpay Aras’ın şehadet yıl dönümü vesilesiyle kabri başında düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katılım sağlandı.

​GENÇLİK KOLLARINA YENİ ATAMA

​Parti içi yapılanma çalışmalarına devam eden Başkan Abdullah Akkuş, Anahtar Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine İbrahim Halil Güzel’in atandığını resmen duyurdu.

​Alanya çiftçisinin yaşadığı mağduriyeti dile getiren Başkan Akkuş, temeli 2013'te atılan ve 2015'te bitiş sözü verilen Alanya Uğrak Sulama Suyu Projesi’ndeki gecikmelere dikkat çekti:

​"Aradan geçen yıllara rağmen yaşanan plansızlık ve ihmaller nedeniyle çiftçimiz hâlâ suya kavuşamamıştır."

​DEĞERLER VE ANLAMLI GÜNLER UNUTULMADI

​Başkan Akkuş, Babalar Günü’nü "Bir evladın arkasındaki en büyük güç babalardır" mesajıyla kutlarken; şehit Eren Bülbül'ü de vefat yıl dönümünde "İyi ki varsın Eren... Ruhun şad olsun" sözleriyle andı. Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, sahada aktif rol alarak ve bölge sorunlarına çözüm odaklı ses yükselterek haftayı yüksek bir çalışma temposuyla tamamladı.

ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu liderliğinde hem parti içinde hem de sahada oldukça hareketli ve yoğun bir haftayı geride bıraktı.

​ESNAFIN NABZI TUTULDU, TURİZM SEZONU MASAYA YATIRILDI

​Başkan Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya esnafının sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla sokaktaydı. Özellikle turizm sezonunda yaşanan büyük sıkıntıları ve ekonomik darboğazı mercek altına alan Türkoğlu, esnafın sesi olmaya devam edeceklerini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

​TERÖRE VE TERÖR SEVİCİLERE ALANYA'DA GEÇİT YOK

​Haftalık çalışmalara damga vuran en önemli gelişme ise Başkan Fikret Türkoğlu’nun yayımladığı sert basın açıklaması oldu. DEM Parti’nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapacağını duyurduğu sözde "Özgürlük Mitinglerine tepki gösteren Türkoğlu, terör örgütü elebaşı üzerinden yürütülen siyasi provokasyonlara Alanya’da asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

​"BİZ TÜRK MİLLETİNİN ÇELİKTEN İRADESİYİZ"

​Alanya’nın tarihi boyunca vatan savunmasında yüzlerce şehit verdiğini hatırlatan Türkoğlu, "Katile özgürlük istemek, bu milletin şehitlerine ihanettir. Biz köpük partisi değiliz, Türk milletinin çelikten iradesiyiz. Bizler Kuvayı Milliye ruhunun siyasi temsilcileriyiz," diyerek çizgilerinin net, tavırlarının tavizsiz olduğunu ilan etti.

​Haftayı hem esnaf ziyaretleri hem de bu sert milli duruş mesajıyla tamamlayan Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, kent siyasetindeki iddiasını ve hareketli temposunu sürdürdü.