Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Dimöteköy yolu trafiğe kapandı. Gümüşkavak İlk ve Ortaokulu’na ulaşım aksadı, öğrenciler yolda kaldı.

Alanya Dimöteköy yolunda sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, bölge halkını zor durumda bıraktı. Yola kayan toprak ve taşlar nedeniyle güzergah ulaşıma kapandı. Özellikle okula gitmek isteyen öğrenciler ve veliler için sabah saatleri adeta çileye dönüştü.

Dim Vadisi hattında etkili olan yağışların ardından yaşanan toprak kayması, kırsal mahalleleri şehir merkezine bağlayan yolda ulaşımı durma noktasına getirdi. Bazı veliler çocuklarını farklı güzergahlardan okula ulaştırmaya çalıştı. Ancak herkes o kadar şanslı değildi.

ÖĞRENCİLER VE VELİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Heyelan nedeniyle özellikle Gümüşkavak İlk ve Ortaokulu’na ulaşımda aksamalar yaşandı. Sabah servislerinin ilerleyememesi üzerine bazı öğrenciler geri dönmek zorunda kaldı. Veliler ise yolun güvenli olup olmadığı konusunda tedirginlik yaşadı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Dimöteköy yolunda benzer risklerin yağışlı havalarda sık sık gündeme geldiğini belirtiyor. Yol kenarındaki yamaçlarda gevşeyen toprak yapısı, her yağmurda yeniden endişe yaratıyor. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyenler de aynı güzergahta beklemek zorunda kaldı.

Bir veli, “Çocuklar yolda kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık, kısa süreli panik oldu” dedi. Bir başka vatandaş ise yolun bu bölümünde önleyici çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Çünkü her yağmur sonrası aynı korku…

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Olayın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Birimi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yola kayan toprak ve taşların temizlenmesi ve güzergahın yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, Dimöteköy yolunu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri yönünde uyarı yaptı. Alanya Dimöteköy yolunda heyelan nedeniyle kapanan yolun ne zaman tamamen açılacağı ise yapılacak temizlik ve güvenlik kontrollerinin ardından netleşecek.

Öte yandan bölgede yaşayanlar, özellikle kırsal mahalle yollarında kalıcı önlem alınmasını istiyor. Çünkü her yağmurda aynı belirsizlik yaşanıyor.