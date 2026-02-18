Alanya, Gazipaşa ve Manavgat hattında gün boyu aralıklarla sürecek sağanakların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Denizlerde ise fırtına riski var.

Antalya genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış, özellikle doğu ilçelerinde günlük yaşamı yakından ilgilendiriyor. Turizm, ulaşım ve denizcilik faaliyetlerinin yoğun olduğu Alanya’da kısa süreli ancak etkili yağış geçişleri öngörülüyor. Yetkililer, ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

KUVVETLİ YAĞIŞ DOĞU İLÇELERİNDE ETKİLİ OLACAK

Alanya ve çevresinde gün boyunca aralıklarla görülecek sağanakların, zaman zaman kuvvetini artırması bekleniyor. Yağışların Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Alanya, Gazipaşa ve Manavgat hattında yaşayanların meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi isteniyor.

Özellikle şehir içi trafikte su birikintileri, kırsal mahallelerde ise yüzey akışı nedeniyle kısa süreli olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR İÇ KESİMLERDE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Kıyı şeridinde ılıman değerler korunuyor ancak yağış ve rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Yüksek kesimlerde yağışın yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği bildirildi.

Nem oranının yükselmesi ve bulutluluğun gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

DENİZLERDE FIRTINA RİSKİ

Rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli eseceği, öğle saatlerinden sonra yer yer yön değiştirerek etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına görülebilir.

Denizlerde güney ve batı yönlü rüzgarın fırtına seviyesine ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Balıkçılar, tekne sahipleri ve deniz ulaşımını kullanan vatandaşların tedbirli olması istendi.

Yetkililer, ani su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.