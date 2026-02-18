Kepez'de meydana gelen olayda bir halk otobüsünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İddiaya göre plakası 07 AU 0379 olan halk otobüsünün sürücüsü ile başka bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otobüs sürücüsü olay yerinden uzaklaştı

İddiaya göre kaza yapan araç sürücüsü ve yakınları, halk otobüsünü Mehmet Atay Caddesi’nde durdurmak istedi. Bu sırada yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Olay esnasında otobüsün araçlara ve yayalara çarptığı öne sürüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 5 kişiden 2’si olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Diğer 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası yaralı yakınlarının otobüs şoförüne ve araca tepki gösterdiği öğrenildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, halk otobüsü şoförü gözaltına alındı Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.