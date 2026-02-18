Serik'te akşam saatlerinde çıkan ev yangını can aldı. Gebiz Mahallesi’nde tek katlı evde çıkan yangında 84 yaşındaki Hasibe Büyükdemir hayatını kaybetti.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Gebiz Mahallesi Nurlular Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Evde bulunan Hasibe Büyükdemir, alevler arasında mahsur kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangın sonrası evde yapılan kontrolde Hasibe Büyükdemir’in cansız bedenine ulaşıldı. Büyükdemir’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİ OLAY ANINDA EVDE DEĞİLDİ

Hasibe Büyükdemir’in eşi Şevket Büyükdemir (86)’in yangın sırasında ekmek almak için evden ayrıldığı ve olay anında evde bulunmadığı öğrenildi. Acı haberi alan yaşlı eşin fenalık geçirdiği belirtildi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.