Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında devam eden çatışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesi yakınlarında askeri bir helikopteri düşürdüklerini öne sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise helikopterin düşürüldüğü iddiasını doğrulamazken kazanın teknik arızadan kaynaklandığını bildirdi. Olayda iki askerin yaşamını yitirdiği açıklandı.

HUSİLERDEN APACHE HELİKOPTERİ AÇIKLAMASI

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a ait Apache tipi saldırı helikopterinin Yemen-Suudi Arabistan sınırında hedef alındığını iddia etti.

Saree, helikopterin Husi mevzilerine yönelik askeri faaliyet yürüttüğü sırada vurulduğunu savundu. Operasyonda kullanılan silahın türüne ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.

Husilere bağlı kaynaklar tarafından duyurulan açıklama, bölgedeki askeri hareketliliğin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Ancak helikopterin Husiler tarafından vurulduğuna ilişkin bağımsız doğrulama bulunmuyor.

SUUDİ ARABİSTAN: TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden olayın nedenine ilişkin farklı bir açıklama geldi.

Koalisyon, Necran bölgesinde düşen askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle kaza yaptığını ve iki kişilik mürettebatının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada dikkat çeken ayrıntı ise helikopterin modeline ilişkin oldu. Husiler düşürülen hava aracının Apache olduğunu öne sürerken koalisyon, kazaya karışan helikopterin AH-6 tipi keşif helikopteri olduğunu duyurdu.

Böylece tarafların açıklamaları yalnızca helikopterin düşme nedeni konusunda değil, hava aracının modeli konusunda da farklılık gösterdi.

RİYAD HAVALİMANINA SALDIRIDA ÇOK SAYIDA CAN KAYBI

Helikopter olayı, Suudi Arabistan'ın son günlerde füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde meydana geldi.

10 Ekim'de başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda, Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesinin ilk resmî açıklamasına göre 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.

Saldırının ardından havalimanındaki uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Husilerin üstlendiği saldırı, sivil havacılık güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

YEMEN SINIRINDA GERİLİM YENİDEN ARTTI

Yemen'deki iç savaş, Husilerin 2014 yılında başkent Sana'da kontrolü ele geçirmesiyle derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon ise 2015 yılında uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla çatışmalara müdahil oldu.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 2022 yılında sağlanan ateşkes, çatışmaların azalmasını sağlamasına rağmen kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılamadı.

Temmuz 2026'da çatışmaların yeniden yoğunlaşmasıyla Suudi Arabistan-Yemen sınırında askeri hareketlilik arttı. Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanları ve enerji tesislerine yönelik saldırıları da bölgesel güvenlik endişelerini büyüttü.

HELİKOPTERİN NASIL DÜŞTÜĞÜ HENÜZ NETLEŞMEDİ

İki askerin hayatını kaybettiği helikopter olayında taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, kazanın nedenine ilişkin belirsizliği sürdürüyor.

Husiler hava aracını vurduklarını iddia ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon teknik arızaya işaret ediyor. Helikopterin düşüşüne ilişkin bağımsız inceleme sonuçları henüz kamuoyuna yansımadı.

Bölgedeki son gelişmeler, Yemen'de devam eden çatışmaların Suudi Arabistan sınırındaki güvenlik durumunu da etkilemeye devam ettiğini gösteriyor.