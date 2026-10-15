Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bir iş yerinde yaşanan olay, duyanları şaşkına çevirdi. İş arkadaşlarıyla paylaşmak için hazırladığı yemeğin zehirlenmiş olabileceğini fark eden 58 yaşındaki kadın, durumu polise bildirdi. Aylar süren soruşturmanın ardından 43 yaşındaki bir kadın hakkında ciddi suçlamalar yöneltildi.

YEMEĞİN İÇİNDE PARLAK YEŞİL TANECİKLER GÖRDÜ

Olay, şubat ayında bir iş yerinde meydana geldi. Polis tarafından paylaşılan bilgilere göre 58 yaşındaki kadın, iş arkadaşları için körili bir yemek hazırladı. Yemek, sabah molasında çalışanlarla paylaşıldı.

Öğle arasında kalan yemeğini yemek isteyen kadın, tabağında daha önce bulunmayan parlak yeşil granüller fark etti.

Yemeğin tadına baktıktan kısa süre sonra dilinde uyuşma hisseden kadın, durumdan şüphelenerek yemeği inceleme yapılması için polise teslim etti.

İNCELEMEDE SALYANGOZ ZEHİRLİ MADDE ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yemeğe karıştırılan granüllerin metaldehit içeren salyangoz zehri peletleri olduğu belirlendi.

Bahçe zararlılarıyla mücadelede kullanılan bu maddenin insan sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturabildiği belirtildi.

Yetkililer, zehirli maddenin vücuda alınması halinde ağır sağlık sorunlarına, hatta ölüme neden olabileceği uyarısında bulundu.

ŞÜPHELİ ÖNCE KİMYASAL MADDE DEPOSUNA GİTMİŞ

Soruşturma kapsamında güvenlik kayıtları ve iş yerindeki hareketler mercek altına alındı.

Polis, 43 yaşındaki şüphelinin yemeğin bulunduğu personel odasına gitmeden önce kimyasal maddelerin saklandığı depoya uğradığını öne sürdü.

Mağdurla ilişki yaşadığı belirtilen şüpheli, aylar süren soruşturmanın ardından başka bir kişinin hayatını ve sağlığını tehlikeye atmakla suçlandı.

Şüphelinin söz konusu maddeyi yemeğe hangi amaçla koyduğu ise yargılama sürecinde açıklığa kavuşacak.

POLİSTEN KORKUTAN AÇIKLAMA: ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ

Batı Avustralya Emniyet Müdürü Col Blanch, olayın son derece ciddi olduğunu vurguladı.

Blanch, yemekte tespit edilen zehirli maddenin ağır yaralanmalara veya ölüme yol açabileceğini belirtti.

Mağdurun şüpheli durumu erken fark etmesinin olası bir faciayı önlediğine dikkat çeken Blanch, olayın daha ağır sonuçlanmamış olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

5 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Kimliği kamuoyuyla paylaşılmayan 43 yaşındaki şüphelinin, 5 Kasım'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

İş yerinde yaşanan ve zehirleme şüphesiyle soruşturulan olayda, yargılama sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.