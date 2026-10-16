Almanya'nın Köln Bonn Havalimanı'nda film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Meksika'dan gelen 45 yaşındaki bir yolcunun valizinde yapılan aramada, aralarında engerek ve çıngıraklı yılanların da bulunduğu toplam 92 sürüngen tespit edildi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Meksikalı bir itfaiyeci olduğu öğrenilen yolcu, havalimanında gümrüğe tabi eşyası bulunmayan kişilerin kullandığı yeşil hattan geçmeye çalışırken gümrük görevlilerinin dikkatini çekti.

Oldukça gergin davranışlar sergileyen yolcuya yapılan uyuşturucu testinde kokain tespit edildi. Bunun üzerine valizi detaylı şekilde arayan ekipler, uyuşturucu yerine canlı hayvanlarla karşılaştı.

ŞAMPUAN ŞİŞELERİNDEN ZEHİRLİ YILANLAR ÇIKTI

Valizde yapılan incelemede 37 zehirli yılan ve 55 kertenkele bulundu. Engerekler, çıngıraklı yılanlar ve iguanaların da aralarında yer aldığı hayvanların şampuan ve krem şişelerine, plastik kaplara ve çorap yumaklarına gizlendiği belirlendi.

Hayvanların havasız ve sağlıksız koşullarda taşınması dikkat çekerken, bazılarının yolculuk sırasında yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

GÜMRÜK SÖZCÜSÜ BİLE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Köln Gümrük Dairesi Sözcüsü Jens Ahland, havalimanında çok sayıda sıra dışı kaçakçılık girişimiyle karşılaştıklarını ancak Meksika'dan getirilen 37 canlı zehirli yılan ve 55 kertenkeleyle daha önce hiç karşılaşmadıklarını belirtti.

Kimliği açıklanmayan şüpheli ise hayvanları Brezilyalı bir tanıdığına iyilik yapmak amacıyla taşıdığını öne sürdü.

HAYATTA KALAN HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Ele geçirilen hayvanlardan hayatta kalanlar, bakımlarının yapılması için Almanya'daki bir yılan çiftliğine teslim edildi.

Alman gümrük yetkililerinin verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl ülke genelinde koruma altındaki hayvan, bitki ve bunlardan elde edilen ürünlerle ilgili 1.300'den fazla el koyma işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerde 56 bin 600'ü aşkın canlı veya ürün ele geçirildi.

Köln Bonn Havalimanı'nda altı yıl önce de Meksika'dan gönderilen oyuncak ve şekerleme paketlerinin içine gizlenmiş 26 nadir sürüngen bulunmuş, hayvanlardan 10'unun öldüğü belirlenmişti.