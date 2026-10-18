İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen uluslararası yarışmada Türk keskin nişancılar büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen rakiplerini geride bırakan Türk ekipleri, ilk üç sırayı elde ederek hem güvenlik güçlerinin başarısını hem de yerli savunma sanayisinin gücünü gözler önüne serdi.

20 ÜLKEDEN 48 TAKIM ZORLU PARKURLARDA YARIŞTI

Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilen 8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, farklı ülkelerden seçkin güvenlik personelini bir araya getirdi.

12-18 Ekim 2026 tarihleri için planlanan organizasyonda, 20 ülkeden 48 takım ve toplam 96 keskin nişancı yer aldı. Yarışmacılar, atış becerilerinin yanı sıra dikkat, koordinasyon ve operasyonel yeteneklerini ölçen zorlu etaplarda mücadele etti.

Türk ekipleri, uluslararası rakiplerini geride bırakarak yarışmada ilk üç sırayı elde etti.

POLİS ÖZEL HAREKAT ZİRVEYE ÇIKTI

Yarışmanın şampiyonu, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen KN-12 keskin nişancı tüfeğini kullanan Polis Özel Harekât Başkanlığı takımı oldu.

Zorlu etapların ardından birinciliğe ulaşan Polis Özel Harekât ekibini, Özel Kuvvetler Komutanlığı takımı takip etti. MKE üretimi KNT-76 keskin nişancı tüfeğiyle mücadele eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Böylece uluslararası organizasyonun altın, gümüş ve bronz derecelerinin tamamı Türkiye'ye gitti.

YERLİ KESKİN NİŞANCI TÜFEKLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmada Türk ekiplerinin başarısının yanı sıra yerli savunma sanayisinin geliştirdiği silah sistemleri de öne çıktı.

Şampiyon Polis Özel Harekât takımının kullandığı KN-12, değişken kalibre özelliği ve 1.500 metre etkili menziliyle dikkat çekiyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımının üçüncülüğünde kullanılan KNT-76 ise 800 metreye kadar hassas atış yapabilecek şekilde geliştirildi.

MKE tarafından üretilen her iki tüfeğin de dereceye giren takımlar tarafından kullanılması, Türk savunma sanayisi açısından organizasyonun öne çıkan sonuçlarından biri oldu.

GECE ATIŞLARINDAN REHİNE SENARYOLARINA KADAR ZORLU MÜCADELE

Uluslararası yarışmada keskin nişancılar yalnızca sabit hedeflere atış yapmadı. Katılımcılar; gece atışları, kademeli mesafe, rehine senaryoları, farklı kalibrelerde atışlar ve sızma etapları gibi çeşitli görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Organizasyonla ülkeler arasındaki mesleki tecrübe paylaşımının artırılması, keskin nişancılık alanındaki uzmanlığın geliştirilmesi ve operasyonel deneyimlerin aktarılması hedeflendi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GURURLANDIRAN PAYLAŞIM

Polis Özel Harekât'ın elde ettiği şampiyonluğun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı.

Paylaşımda, 20 ülke ve 96 keskin nişancının katıldığı yarışmanın şampiyonunun Polis Özel Harekât olduğu vurgulandı. Birincilik elde eden personelin disiplini, yeteneği ve azmiyle teşkilatı gururlandırdığı belirtilerek başarılı ekip tebrik edildi.

Türk güvenlik güçlerinin ilk üç sırayı elde etmesiyle sonuçlanan BORAN-8, hem personelin uluslararası başarısı hem de yerli silah sistemlerinin kullanılması bakımından dikkat çeken bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.