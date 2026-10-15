Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinden acı haber geldi. Özel El Hayr Eğitim Merkezi'nde öğrenciler ders işlediği sırada binanın çatısı çöktü. Çökme nedeniyle sınıflarda bulunan çok sayıda öğrenci enkaz altında kaldı.

İlk belirlemelere göre en az 27 öğrenci ile bir öğretmen hayatını kaybetti. Yetkililer, enkaz altında başka öğrencilerin de bulunabileceğini belirterek can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

DERS SIRASINDA ÇATI ÇÖKTÜ, SINIFLAR ENKAZA DÖNDÜ

Facia, öğrencilerin sınıflarda bulunduğu sırada meydana geldi. Binanın üst katındaki çatının çökmesiyle iki katta büyük yıkım yaşandı.

Tavanın öğrencilerin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda çocuk enkaz altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, sağlık personeli ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Televizyon görüntülerinde ekiplerin enkaz altındaki öğrencilere ulaşmak için yoğun çaba harcadığı görüldü.

EN AZ 45 ÇOCUK ENKAZDAN ÇIKARILDI

Bölge acil durum yetkilisi İftikhar Han, kurtarma çalışmaları kapsamında en az 45 çocuğun enkazdan çıkarıldığını bildirdi.

Han, göçük altında başka çocukların da bulunduğuna yönelik bilgiler aldıklarını belirterek arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hükümet yetkilisi Bilal Faizi ise ekiplerin enkaz altındaki kişilere ulaşmak, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarmak ve yaralıları hastanelere sevk etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

HASTANEYE 20 YARALI GETİRİLDİ

Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Muhammed Asım, facianın ardından 20 yaralının hastaneye getirildiğini duyurdu.

Yaralıların tedavileri sürerken, olay yerindeki kurtarma ekipleri enkaz altında kalan diğer öğrencilere ulaşmaya çalışıyor.

110 ÖĞRENCİNİN BULUNDUĞU SINIFLAR ETKİLENDİ

Peşaver Emniyet Müdürü Mian Saeed, çökmeden etkilenen üç sınıfta toplam 110 öğrencinin bulunduğunu açıkladı.

Saeed, yaptığı değerlendirmede bu öğrencilerden yalnızca 47'sinin kurtarılabildiğini belirterek can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

Kurtarılan öğrenci sayılarına ilişkin yetkililer tarafından farklı bilgiler paylaşılırken, enkazdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından kesin bilançonun netleşmesi bekleniyor.

FACİANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKIYOR: BİNANIN YAPISI ZAYIFMIŞ

Olayın ardından binanın güvenliğiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yapıldı.

Peşaver Emniyet Müdürü Mian Saeed, okul binasının yapısal açıdan zayıf olduğunu belirtti. Saeed, yapının zayıf bir temel üzerine inşa edildiğini ve çatının aşırı ağır olması nedeniyle çöktüğünü ifade etti.

Bir kurtarma görevlisi de üst kattaki çatının çökmesiyle iki katın yıkıldığını ve tavanın doğrudan öğrencilerin üzerine düştüğünü anlattı.

FACİAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği olayın nedenlerini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Binanın yapısal durumu ve inşaat güvenliğiyle ilgili iddiaların soruşturma kapsamında incelenmesi bekleniyor.

Okul yönetiminden ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Enkaz altında başka öğrencilerin bulunabileceği ihtimali nedeniyle kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.