Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a güven mektubunu sunarak diplomatik görevinde resmî bir aşamayı tamamladı. Daha önce iki farklı Körfez ülkesinde büyükelçilik yapan Koytak'ın yeni görev yeri Finlandiya'nın başkenti Helsinki oldu.

GÜVEN MEKTUBUNU CUMHURBAŞKANI STUBB'A SUNDU

Finlandiya Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, 15 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen törende dört ülkenin yeni büyükelçisi güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a sundu.

Törende Türkiye'yi temsil eden Ayşe Hilal Sayan Koytak da güven mektubunu takdim ederek Finlandiya nezdindeki diplomatik akreditasyon sürecini tamamladı.

EYLÜL AYINDA ATANDI, HELSİNKİ'DE GÖREVE BAŞLADI

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi olarak atandı.

21 Eylül 2026 tarihinde Helsinki'deki görevine başlayan Koytak, 15 Ekim'de güven mektubunu sunarak büyükelçilik görevine ilişkin resmî prosedürü tamamladı.

ESKİ BAKAN FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN KIZ KARDEŞİ

Yeni Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi olması da kamuoyunun dikkatini çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Koytak, diplomatik kariyerinde daha önce Kuveyt ve Bahreyn'de Türkiye'yi büyükelçi olarak temsil etti.

KUVEYT VE BAHREYN'İN ARDINDAN YENİ GÖREV

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşe Hilal Sayan Koytak, kamu görevine 2005 yılında başladı.

2005-2016 yılları arasında Başbakanlık Dış Politika Danışmanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2017-2022 yılları arasında Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi olarak görev yapan Koytak, Aralık 2024'ten Eylül 2026'ya kadar da Bahreyn Büyükelçiliği görevini yürüttü.

Kuveyt ve Bahreyn'deki diplomatik görevlerinin ardından Finlandiya'ya atanan Koytak, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ilişkilerin yürütülmesinde Türkiye'nin en üst düzey diplomatik temsilcisi olarak görev yapacak.