ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Montana eyaletinde düzenlenen mitingde dış politikaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. The Hill gazetesinin haberine göre Trump, İran ile süren savaşın kısa süre içerisinde sona ereceğini savundu.

TRUMP: İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE YOK EDİLDİ

İran'ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ülkenin deniz ve hava kuvvetlerinin etkisiz hale getirildiğini, ordusunun ise büyük bölümünün yok edildiğini iddia etti.

İran yönetimiyle yürütülebilecek olası müzakerelere de değinen Trump, "En azından liderlerini bırakmalıydım çünkü kimlerle müzakere ediyoruz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI İÇİN SERT DÜŞÜŞ MESAJI

Mitingin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran ile savaşın sona ermesinin yakın olduğunu bir kez daha dile getirdi.

İran'ın hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan ABD Başkanı, savaşın sona ermesiyle petrol fiyatlarının da sert şekilde gerileyeceğini savundu. Trump, petrol fiyatlarının "yere çakılacağı" yönündeki öngörüsünü yineledi.

KATAR'DAN ALINAN BAŞKANLIK UÇAĞINI DA ANLATTI

Trump, Arizona eyaletinde düzenlenen bir başka mitingde ise Katar tarafından ABD'ye hediye edilen ve modernizasyon sürecinden geçirilen Boeing 747 tipi uçak hakkında konuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Trump, yeni başkanlık uçağı teslim edilene kadar Katar'a ait uçağı kullanmak istediğini belirtti.

Trump, Katar Emiri'ne yaptığı teklifi, "Eğer mümkünse ABD ve Hava Kuvvetleri adına kendi uçağımızı beklerken sizin 747'nizi bir süreliğine Air Force One olarak ödünç almak ya da kullanmak isterim." sözleriyle anlattı.

ABD Başkanı'nın İran'daki savaşın sona ereceği ve petrol fiyatlarının düşeceği yönündeki açıklamaları, bölgedeki gelişmeler ve küresel enerji piyasalarına ilişkin beklentiler açısından dikkat çekti. Ancak Trump, savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin kesin bir tarih vermedi.