Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), 17 Ekim 2026'da kuruluşunun 21'inci yılını kutladı. Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada sendikanın 155 bin üyeye ulaştığını belirterek eğitim çalışanlarının hakları, laik ve bilimsel eğitim, çocuk işçiliği ve okul güvenliği konularındaki mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

Sendikanın 16 Ekim'de yayımladığı resmî kuruluş yıl dönümü mesajında da eğitim politikalarına yönelik eleştiriler ve çalışma yaşamındaki sorunlar öne çıktı. Açıklamada, eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının korunmasının yanı sıra kamusal eğitimin güçlendirilmesi gerektiği savunuldu.

EĞİTİM-İŞ 155 BİN ÜYEYE ULAŞTIĞINI AÇIKLADI

17 Ekim 2005 tarihinde kurulan Eğitim-İş, 21 yıllık örgütlenme sürecinde ulaştığı üye sayısını 155 bin olarak duyurdu. Sendikanın açıklamasında yer alan bu rakam, eğitim ve bilim hizmetleri alanındaki örgütlenmenin geldiği noktayı ortaya koyarken resmî istatistiklerle karşılaştırıldığında farklı bir tablo da görülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kamu görevlileri sendikalarına ilişkin verilerinden derlenen istatistiklerde Eğitim-İş'in üye sayısı 153 bin 915 olarak yer alıyor. Aynı veri setinde sendikanın eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolundaki sendikalaşma oranı yüzde 11,63 olarak gösteriliyor. Sendika, bu hizmet kolunda 58 kuruluş arasında üye sayısı bakımından üçüncü sırada bulunuyor.

Böylece kuruluş yıl dönümü açıklamasındaki 155 bin üyelik rakamın, yayımlanmış resmî istatistiklerdeki 153 bin 915 üyeden 1.085 kişi fazla olduğu görülüyor. İki rakamın farklı dönemlere ilişkin olması mümkün olmakla birlikte sendikanın açıkladığı güncel sayının resmî istatistiklere hangi tarihte yansıyacağı henüz netleşmiş değil.

SADIK ACAR'DAN LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM VURGUSU

Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, kuruluş yıl dönümü mesajında eğitim sistemindeki gelişmeleri değerlendirdi. Zorunlu eğitim süresi ve karma eğitim konusundaki tartışmalara değinen Acar, eğitim politikalarının çocukların eşit ve nitelikli eğitime erişimini esas alması gerektiğini savundu.

Sendika, okullarda dinî yapıların etkisinin artırılmasına yönelik uygulamalara karşı çıktığını belirterek laik, bilimsel ve kamusal eğitim anlayışının korunmasını istedi. Eğitim-İş'in açıklamasında, eğitim sisteminin toplumsal eşitsizlikleri azaltacak biçimde düzenlenmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

MESEM VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Kuruluş yıl dönümü açıklamasında Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) de gündeme geldi. Eğitim-İş, mesleki eğitim kapsamında işletmelerde çalışan öğrencilerin güvenliği ve çocuk işçiliği konusunda yaşanan sorunlara öne çıktı. Sendika, çalışma hayatında meydana gelen öğrenci ölümlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki MESEM sistemi, öğrencilerin mesleki eğitimlerini okul ve işletme ortamında birlikte sürdürmelerine dayanıyor. Bu kapsamda öğrenciler teorik eğitimlerinin yanında işletmelerde uygulamalı eğitim alıyor. Sistemin işleyişi, öğrencilerin çalışma koşulları ve iş sağlığı güvenliği yükümlülükleri bakımından önem taşıyor.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin hakları ve işverenlerin yükümlülüklerine ilişkin hükümler içeriyor. Bu nedenle MESEM'lerde yaşanan iş kazaları yalnızca eğitim politikaları açısından değil, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanması bakımından da değerlendiriliyor.

ANTALYA'DA OKUL GÜVENLİĞİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Eğitim-İş Antalya Şubesi'nin okul güvenliğine ilişkin açıklamaları yalnızca kuruluş yıl dönümüyle sınırlı değil. Şube Başkanı Sadık Acar, 28 Haziran 2026'da Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen eylemde de okullarda şiddetin önlenmesi ve öğretmenlerin güvenli çalışma koşullarına kavuşturulması gerektiğini dile getirmişti.

Acar'ın haziran ayındaki açıklamalarında öğretmenlerin özlük haklarının korunması, eğitim kurumlarının güvenli ortamlar hâline getirilmesi ve bilimsel eğitim anlayışının güçlendirilmesi talepleri öne çıkmıştı. Ekim ayındaki kuruluş yıl dönümü mesajı, sendikanın bu konulardaki taleplerini sürdürdüğünü gösterdi.

SENDİKANIN TARİHSEL MİRASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Eğitim-İş, kuruluşunun 21'inci yılında Türkiye'deki öğretmen örgütlenmesinin geçmişine de değindi. Sendika, kendi mücadele geleneğini Encümen-i Muallimîn, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) ve Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) gibi tarihsel örgütlenmelerle ilişkilendirdi.

Açıklamada Köy Enstitülerinin eğitim tarihindeki yerine dikkat çekilirken İsmail Hakkı Tonguç ve Fakir Baykurt gibi isimlerin eğitim alanındaki çalışmalarına vurgu yapıldı. Sendika, Cumhuriyet'in eğitim politikalarıyla bağlantılı gördüğü bu tarihsel mirası savunmayı sürdüreceğini bildirdi.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ HAKLARI İÇİN MÜCADELE MESAJI

Eğitim-İş, faaliyetlerinin yalnızca öğretmenlerin maaş ve özlük haklarıyla sınırlı olmadığını açıkladı. Sendika; işçiler, emekliler, öğrenciler, akademisyenler ve gazetecilerin hak arama süreçleriyle dayanışma içinde olacağını belirtti.

Antalya Şube Başkanı Sadık Acar'ın kuruluş yıl dönümü değerlendirmesinde eğitim çalışanlarının ekonomik koşulları ile toplumun diğer kesimlerinin yaşadığı sorunlar arasında bağlantı kuruldu. Sendika, eğitim hizmetinin niteliğinin çalışanların koşullarından bağımsız ele alınamayacağını savundu.

Eğitim-İş, 21'inci kuruluş yıl dönümü mesajını Cumhuriyet değerlerini, demokratik hakları ve eğitim emekçilerinin çalışma koşullarını savunmayı sürdüreceğini belirterek tamamladı.

EĞİTİM-İŞ NE ZAMAN KURULDU?

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, 17 Ekim 2005 tarihinde kuruldu. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı olan sendika, eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteriyor. Sendikanın 21'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin resmî açıklaması 16 Ekim 2026 tarihinde www.egitimis.org.tr adresinde yayımlandı.