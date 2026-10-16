Yunanistan'ın Selanik kenti kırsalında yaşanan büyük çaplı petrol hırsızlığıyla ilgili davada karar çıktı. Askerî boru hattından 300 bin litre petrol çalınmasına yardım ettiği belirlenen eski asker, İstinaf Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BORU HATTINI KORUMASI GEREKİRKEN HIRSIZLARA YARDIM ETTİ

Mahkeme sürecinde ortaya çıkan bilgilere göre, olayın yaşandığı dönemde bölgede bekçi olarak görev yapan asker, boru hattının güvenliğini sağlamak yerine hırsızlık şebekesine yardım etti.

Eski askerin, sivillerin koruma altındaki bölgeye girmesine ve boru hattından petrol çalmasına göz yumduğu belirlendi.

Yürütülen yargılama sonucunda eski askerle birlikte, ikisi azmettirici olmak üzere dört kişi daha suçlu bulundu.

HIRSIZLIK ŞEBEKESİNİ BİR TRAFİK KAZASI ELE VERDİ

Binlerce litre petrolün çalındığı olayın ortaya çıkışı ise tamamen tesadüf eseri gerçekleşti.

Şebekeyle bağlantılı bir aracın kanala düşmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede yakıt hırsızlığında kullanılan çeşitli ekipmanlar buldu.

Bu bulguların ardından başlatılan soruşturma, orduya ait boru hattından gerçekleştirilen büyük çaplı petrol hırsızlığını gün yüzüne çıkardı.

KARAR AÇIKLANMADAN MAHKEMEDEN AYRILDI

Davada dikkat çeken bir başka gelişme de karar duruşmasında yaşandı.

Eski asker, mahkemede savunmasını yaptıktan sonra henüz karar açıklanmadan salondan ayrıldı. Mahkemenin 5 yıl hapis cezası vermesinin ardından eski askerin firari durumda olduğu bildirildi.

POLİS FİRARİ ESKİ ASKERİ ARIYOR

Yunan güvenlik güçleri, hakkında hapis cezası verilen eski askerin yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

300 bin litre petrolün çalındığı olay, askerî tesislerin güvenliği ve kamu kaynaklarının korunmasına ilişkin tartışmaları da gündeme getirdi.