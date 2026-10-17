Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okulların pansiyon ücretlerine 2027 yılında yüzde 36 ile yüzde 36,9 arasında zam yapılması öngörülüyor. TBMM'ye sunulan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre ilkokul, ortaokul ve liselerde yıllık pansiyon ücreti 68 bin liraya, mesleki eğitim kurumlarında 75 bin liraya, özel eğitim okullarında ise 89 bin liraya yükselecek. Düzenlemenin yasalaşması halinde ücretli pansiyonlarda kalan öğrencilerin aileleri yeni yılda 18 bin ile 24 bin lira arasında ek maliyetle karşılaşacak.

2027 OKUL PANSİYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Anadolu Ajansının 17 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı ve 2027 yılı bütçe teklifine dayandırdığı bilgilere göre yeni pansiyon ücretleri, öğrencilerin devam ettiği okul türüne göre farklılık gösterecek. 2026 yılı ücretleriyle yapılan karşılaştırmada bütün kategorilerde yüzde 36 ve üzerinde artış hesaplanıyor.

İlkokul, ortaokul, yatılı ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 2026 yılında 50 bin lira olan yıllık pansiyon ücretinin 2027 yılında 68 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Bu değişiklik, öğrenci başına yıllık 18 bin liralık ek ödeme ve yüzde 36 oranında artış anlamına geliyor.

Genel liseler, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve imam hatip liselerinde de aynı tarife uygulanacak. Bu okullarda ücretli pansiyon hizmetinden yararlanan öğrenciler için yıllık bedel 68 bin lira olarak öngörülüyor.

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÜCRET 89 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

En yüksek pansiyon ücreti artışı, ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında gerçekleşecek. Bu kurumlarda 2026 yılında 65 bin lira olan yıllık ücretin 2027'de 89 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Böylece ailelerin yıllık ödeme yükü 24 bin lira artarken zam oranı yaklaşık yüzde 36,92 olacak.

Mesleki ve teknik eğitim okulları ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki kurumlarda ise yıllık pansiyon ücretinin 55 bin liradan 75 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Bu kategorideki 20 bin liralık artış, yüzde 36,36 oranında zamma karşılık geliyor.

2026 VE 2027 PANSİYON ÜCRETLERİ KARŞILAŞTIRMASI

2027 yılı bütçe teklifinde yer alan tutarlar ile 2026 yılı ücretleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo şöyle:

İlkokul ve ortaokullar: 2026 yılında 50.000 TL, 2027 yılında 68.000 TL. Artış 18.000 TL, zam oranı yüzde 36.

Genel liseler, güzel sanatlar, spor ve imam hatip liseleri: 2026 yılında 50.000 TL, 2027 yılında 68.000 TL. Artış 18.000 TL, zam oranı yüzde 36.

Mesleki ve teknik eğitim kurumları: 2026 yılında 55.000 TL, 2027 yılında 75.000 TL. Artış 20.000 TL, zam oranı yaklaşık yüzde 36,36.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okulları: 2026 yılında 65.000 TL, 2027 yılında 89.000 TL. Artış 24.000 TL, zam oranı yaklaşık yüzde 36,92.

ALANYA'DAKİ ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Türkiye genelindeki MEB pansiyonlarına yönelik düzenleme, Alanya ve Antalya'da ücretli yatılı eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler açısından da önem taşıyor. Özellikle eğitimine ailesinin yaşadığı yerden uzakta devam eden öğrenciler için pansiyon giderleri, eğitim bütçesinin önemli kalemleri arasında bulunuyor.

Yeni tarifenin yürürlüğe girmesi halinde Alanya'daki ilgili devlet okullarında ücretli pansiyon hizmetinden yararlanan öğrenciler için de okul türüne göre belirlenen yıllık tutarlar esas alınacak. Ancak açıklanan rakamlar bütün yatılı öğrencilerin bu ücretleri ödeyeceği anlamına gelmiyor. Parasız yatılılık hakkından yararlanan öğrencilerin durumu, ücretli pansiyon öğrencilerinden ayrı değerlendiriliyor.

İKİ ÇOCUĞU YATILI OKUYAN AİLENİN GİDERİ NE KADAR ARTACAK?

Yeni Alanya'nın açıklanan tarifeler üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, iki çocuğu da yıllık 68 bin liralık ücretli pansiyon kategorisinde bulunan bir ailenin toplam yıllık pansiyon gideri 2026'daki 100 bin liradan 2027'de 136 bin liraya yükselecek. Böylece iki öğrenci için yıllık ek maliyet 36 bin lira olacak.

Çocuklarından biri genel lise, diğeri mesleki ve teknik eğitim kurumu pansiyonunda kalan bir ailenin yıllık toplam gideri ise 105 bin liradan 143 bin liraya çıkacak. Bu örnekte aile bütçesine yansıyacak ilave tutar 38 bin lirayı bulacak.

Bu hesaplamalar yalnızca bütçe teklifinde belirtilen yıllık pansiyon ücretlerini kapsıyor. Öğrencilerin ulaşım, kırtasiye ve diğer kişisel eğitim giderleri hesaplamaya dahil edilmiyor.

PANSİYON ÜCRETLERİ HANGİ MEVZUATA GÖRE BELİRLENİYOR?

Okul pansiyon ücretlerinin hukuki dayanağını 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu oluşturuyor. Kanunun 3'üncü maddesi kapsamında MEB tarafından yönetilen okul pansiyonlarında öğrencilerden alınacak ücretler, merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı M cetvelinde düzenleniyor.

Bu nedenle pansiyon ücretleri yalnızca okul yönetimlerinin aldığı kararlarla belirlenmiyor. İlgili yılın bütçe kanununda yer alan tarife, ücretli pansiyon hizmetinin temel mali çerçevesini oluşturuyor.

2027 PANSİYON ZAMMI KESİNLEŞTİ Mİ?

2027 yılı için açıklanan pansiyon ücretleri henüz yürürlüğe girmiş değil. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımladığı bilgilere göre 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 16 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

TBMM'nin resmi yasama kayıtlarında 1/282 esas numarasıyla yer alan teklifin 17 Ekim 2026 itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunduğu görülüyor. Dolayısıyla açıklanan tutarlar, Meclisin bütçe görüşmeleri tamamlanmadan kesinleşmiş ücretler olarak değerlendirilmemeli.

Teklifin komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinin ardından kabul edilmesi ve kanunlaşması gerekiyor. Ailelerin 2027 yılı pansiyon ödemelerine ilişkin kesin tutarları, kabul edilen bütçe kanunundaki M cetvelinden takip etmesi önem taşıyor.

ÜCRETLİ VE PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARK

Devlet okullarındaki yatılı eğitim hizmetlerinde ücretli pansiyon ile parasız yatılılık uygulamaları birbirinden ayrılıyor. Parasız yatılılık hakkı bulunan öğrencilerin barınma giderleri ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanırken ücretli pansiyon öğrencileri için bütçe kanununda belirlenen tarifeler uygulanıyor.

Bu nedenle ailelerin yalnızca açıklanan yıllık ücretlere bakarak ödeme yükümlülükleri hakkında karar vermemesi gerekiyor. Öğrencinin parasız yatılılık hakkı, pansiyona kabul durumu ve uygulanacak ödeme koşulları hakkında ilgili okul müdürlüğünden bilgi alınabiliyor.

2027 yılı pansiyon ücretlerine ilişkin resmi bütçe belgelerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesi üzerinden, teklifin yasama sürecine ise TBMM'nin kanun teklifi sorgulama sisteminden ulaşılabiliyor.