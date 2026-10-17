Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'ya şiddetli sağanak uyarısı

Alanya'da kayıp olarak aranan iki çocuk annesi bulundu! Ailesine yeri söylenmedi

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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, silahlı yağma, fuhuş ve hırsızlık suçlarından aranan hükümlünün evinde olduğunu belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda E.Ç.Ş. gözaltına alındı.

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