Alanya’da 32 ayrı dosyadan toplam 69 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç.Ş. (26), Kızılcaşehir Mahallesi’ndeki evinde polis ekiplerince yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, silahlı yağma, fuhuş ve hırsızlık suçlarından aranan hükümlünün evinde olduğunu belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda E.Ç.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen hükümlü, infaz işlemleri sonrasında Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Muhabir: Mehmet AL