Fransa, 17 Ekim Cumartesi günü son dönemin en geniş katılımlı protestolarından birine sahne oldu. Artan yaşam maliyetleri, eğitimde yaşanan sorunlar ve hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren yüz binlerce kişi sokaklara çıktı. Büyük bölümü barışçıl geçen gösteriler, bazı kentlerde çıkan olaylar nedeniyle şiddetli çatışmalara dönüştü. Polis ekipleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulunurken bazı bölgelerde araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, ülke genelinde 110 yürüyüş düzenlendiğini ve yaklaşık 550 bin kişinin protestolara katıldığını açıkladı.

Organizatörler ve sendikalar ise gösterilere katılımın 800 bine ulaştığını savundu.

Başkent Paris'te yaklaşık 110 bin kişi sokaklara çıkarken Lyon, Nantes, Strazburg ve Rennes gibi kentlerde de binlerce kişi protestolara katıldı.

Gösterilerde özellikle artan gıda ve enerji fiyatları, geçim sıkıntısı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlikler protesto edildi.

PARİS'TE POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA

Başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde protestolar sırasında gerginlik yaşandı. Bazı grupların güvenlik güçlerine çeşitli cisimler fırlatmasının ardından polis, göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Gösterilerin bazı noktalarında barikatlar kuruldu, çöp konteynerleri ve araçlar ateşe verildi. Kent merkezindeki iş yerlerinde camlar kırılırken bazı mağazalarda yağma olayları yaşandı.

Yetkililer, olayların özellikle gösterilere katılan bazı radikal grupların müdahaleleriyle büyüdüğünü öne sürdü. Barışçıl yürüyüşlere katılan çok sayıda gösterici ise çatışmaların yaşandığı bölgelerden uzaklaşmaya çalıştı.

BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Protestoların en dikkat çekici olaylarından biri Limoges kentinde meydana geldi. Gösterilerin ardından yüzleri maskeli bir grup, belediye binasına saldırdı.

Binanın camlarını kırarak içeri giren kişiler tarafından çıkarıldığı bildirilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tarihi yapının çatısına kadar ulaşırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bordeaux kentinde ise alışveriş mağazalarının bulunduğu Sainte-Catherine Caddesi'nde yağma olayları yaşandı. Bir mağazada çıkan yangının binanın diğer bölümlerine yayıldığı bildirildi.

YAKLAŞIK 400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, ülke genelinde yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık 400 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Güvenlik güçleri, olayların meydana geldiği bölgelerde geniş çaplı önlemler alırken gözaltına alınan kişilere yönelik adli işlemler başlatıldı.

Yetkililer, kamu binalarına ve iş yerlerine yönelik saldırılardan sorumlu kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

BİR GÖSTERİCİ ELİNİ KAYBETTİ

Saint-Étienne kentinde yaşanan olaylarda bir göstericinin ağır yaralandığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, polis tarafından kullanılan bir mühimmatın patlaması sonucu genç bir göstericinin eli koptu.

Olayın ardından Fransa Ulusal Polisi Genel Müfettişliği (IGPN) tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın koşullarının belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

MACRON'DAN ŞİDDET OLAYLARINA TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarını kınayarak sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Sébastien Lecornu da barışçıl protestoların demokratik bir hak olduğunu vurgularken kundaklama, yağma ve kamu binalarına yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Hükümet yetkilileri, gösterilerde yaşanan olayların ardından güvenlik durumunu değerlendirmek üzere toplantılar gerçekleştirdi.

SENDİKALARDAN YENİ EYLEM ÇAĞRISI

Fransa'daki protestoların ardından sendikalardan yeni açıklamalar geldi. Genel İş Konfederasyonu (CGT), hükümete sosyal taleplere yanıt verme çağrısında bulundu.

Sendika, hayat pahalılığı ve çalışma koşullarına yönelik tepkilerin devam ettiğini belirterek 5 Kasım'da geniş katılımlı grev ve gösteriler düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Fransa'da 17 Ekim'de yaşanan olayların ardından hem protestolardaki şiddet hem de göstericilerin ekonomik ve sosyal talepleri ülke gündemindeki yerini koruyor.