Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde meydana gelen şiddetli yağışların ardından selden zarar gören esnaf için 80 milyon liralık nakdi destek sağlanacağını duyurdu. Bakan Bolat'ın açıklamasına göre kaynak, 19 Ekim Pazartesi günü Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla İstanbul Valiliği emrine gönderilecek. Yardımların afetten etkilenen işletmelere ulaştırılması ise Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

SEL DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 17 Ekim Cumartesi günü NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinin ardından esnafın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan destek paketinin takvimini paylaştı.

Bakan Bolat'ın duyurduğu takvime göre 80 milyon liralık kaynak, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul Valiliğine aktarılacak. Ancak bu tarih, paranın doğrudan esnafın hesabına yatırılacağı gün anlamına gelmiyor. Desteklerin işletmelere ulaştırılmasına ilişkin süreç Valilik tarafından yürütülecek.

17 Ekim itibarıyla esnafın bireysel ödeme takvimi, işletme başına düşecek destek tutarı ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılı bir liste açıklanmadı. Bu nedenle ödemelerin hangi tarihlerde tamamlanacağı henüz kesinleşmiş değil.

BAKAN BOLAT 84 YILIN EN ŞİDDETLİ YAĞIŞINA ÖNE ÇIKTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 14-15 Ekim tarihlerinde yaşanan yağışların 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Bolat, sel felaketinin ardından zarar gören esnafın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere nakdi destek kararı alındığını bildirdi.

Bakan Bolat, açıklamasında 80 milyon liralık desteğin TESKOMB üzerinden İstanbul Valiliğine gönderileceğini ve afetten etkilenen esnafa Valilik koordinasyonunda ulaştırılacağını ifade etti. Bolat ayrıca selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

80 MİLYON LİRALIK DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

Açıklanan destek, İstanbul'daki sel felaketinden etkilenen esnafın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlıyor. Bununla birlikte hangi işletmelerin destek kapsamına alınacağı, zarar tespitinin nasıl yapılacağı ve ödemelerde hangi kriterlerin uygulanacağı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Toplam 80 milyon liralık kaynağın işletmeler arasında eşit şekilde dağıtılacağına ilişkin de bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla her esnafa aynı miktarda ödeme yapılacağını söylemek için yeterli bilgi yok.

Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin İstanbul Valiliği ve Ticaret Bakanlığının resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor. Başvuru yöntemi ve gerekli belgeler konusunda henüz açıklanmayan şartların kesinleşmiş gibi değerlendirilmemesi önem taşıyor.

TESKOMB DESTEK SÜRECİNDE NASIL GÖREV ALACAK?

Ticaret Bakanlığının açıkladığı plana göre TESKOMB, 80 milyon liralık kaynağın İstanbul Valiliğine aktarılmasında görev üstlenecek. Afetten zarar gören esnafa yönelik dağıtımın koordinasyonu ise Valilik tarafından sağlanacak.

TESKOMB, Türkiye genelinde esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminde önemli görevler üstlenen kredi ve kefalet kooperatiflerinin üst kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Ticaret Bakanlığının Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre bu yapı, esnafın finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamalarda yer alıyor.

Ancak İstanbul için açıklanan 80 milyon liralık nakdi desteğin, kooperatifler aracılığıyla kullandırılan faiz indirimli esnaf kredileriyle aynı uygulama olduğu yönünde bir bilgi bulunmuyor. Bakan Bolat'ın son açıklamasında kaynak, selden etkilenen işletmelerin acil ihtiyaçlarına yönelik nakdi destek olarak tanımlandı.

ANTALYA'DA DA SELDEN ETKİLENEN ESNAFA FİNANSMAN SAĞLANMIŞTI

Ticaret Bakanlığının geçmiş uygulamalarında Antalya'da yaşanan sel felaketinin ardından da esnafa yönelik finansman desteği gündeme gelmişti. Bakanlığın 20 Şubat 2024 tarihli resmî açıklamasına göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'daki şiddetli yağışlardan zarar gören esnaf için 100 milyon liralık ilave finansman imkânı sağlandığını duyurmuştu.

Aynı açıklamada, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'nin selden etkilenen esnafın kredi borçlarının ertelenmesi yönündeki talebi de yer almıştı. Bakan Bolat, söz konusu talebin değerlendirilmesi için TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül ile görüştüğünü açıklamıştı.

Antalya'daki 2024 uygulaması ilave finansman ve kredi borçlarının ertelenmesi taleplerini içerirken İstanbul'da 17 Ekim 2026 tarihinde duyurulan paket doğrudan nakdi destek olarak açıklandı. Bu nedenle iki uygulamanın ödeme koşulları ve yararlanma şartlarının aynı olduğu varsayılamaz.

ESNAF DESTEK ÖDEMELERİNİ NEREDEN TAKİP EDEBİLİR?

İstanbul'da selden zarar gören işletmeler açısından bundan sonraki aşama, Valiliğin destek dağıtımına ilişkin uygulama esaslarını duyurması olacak. Özellikle başvuru zorunluluğu, hak sahiplerinin belirlenmesi, gerekli belgeler ve ödeme tarihleri konusunda yapılacak açıklamalar önem taşıyor.

Esnaf, gelişmeleri İstanbul Valiliğinin resmî internet sitesi ile Ticaret Bakanlığının duyuru kanallarından takip edebilir. Bakanlığın esnaf ve sanatkârlara yönelik genel bilgilendirmeleri ise esnafkoop.ticaret.gov.tr adresinde yayımlanıyor.

Mevcut açıklamaya göre kesinleşen bilgiler, desteğin toplam 80 milyon lira olması, kaynağın 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliğine aktarılmasının planlanması ve dağıtımın Valilik koordinasyonunda yürütülecek olmasıyla sınırlı. İşletme bazındaki ödeme tutarları ve hak sahipliği şartlarının ayrıca açıklanması bekleniyor.