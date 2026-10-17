Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ağaçlık alanda kaybolduğu bildirilen H.O., jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışması sonucunda sağ olarak bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin de katıldığı operasyonda kayıp kişiye, yaşadığı evden yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde hafif yaralanmalar olduğu belirlenen H.O., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KONYAALTI'NDA KAYIP İHBARI ÜZERİNE ARAMA BAŞLATILDI

Anadolu Ajansının 17 Ekim 2026 tarihli haberine göre, Konyaaltı ilçesindeki ağaçlık alanda H.O.'dan haber alınamaması üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara, arazi koşullarında arama ve kurtarma görevleri üstlenen JAK timleri de katıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda kayıp kişinin bulunduğu yer tespit edildi.

EVİNDEN YAKLAŞIK 19 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Arama faaliyetlerinin ardından H.O.'ya ikamet ettiği adresten yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Açıklanan mesafe, kişinin evinin bulunduğu nokta ile bulunduğu yer arasındaki uzaklığı ifade ediyor. H.O.'nun bu mesafeyi hangi güzergâhtan ve ne kadar sürede katettiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kurtarma sırasında yapılan ilk değerlendirmede H.O.'nun bilincinin açık olduğu ve vücudunun farklı bölgelerinde hafif yaralanmalar bulunduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilmesi amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilen kişinin tedavi sürecine ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.

ARAMA ÇALIŞMASININ SÜRESİ AÇIKLANMADI

Olayla ilgili paylaşılan bilgilerde kayıp kişinin ne zaman evinden ayrıldığı, ağaçlık alana hangi amaçla gittiği ve arama çalışmalarının kaç saat sürdüğü belirtilmedi. H.O.'nun kaybolma nedeni ve hastanedeki sağlık durumuna ilişkin de henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

DOĞADA KAYBOLANLAR NASIL YARDIM İSTEYEBİLİR?

Konyaaltı'ndaki kurtarma operasyonu, ağaçlık ve yerleşim yerlerinden uzak alanlarda yaşanabilecek kaybolma olaylarında acil yardım sisteminin önemini yeniden gündeme getirdi.

İçişleri Bakanlığına bağlı 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanlığının açıklamasına göre Türkiye'de jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve diğer acil müdahale birimlerine yönelik ihbarlar 112 üzerinden alınabiliyor. Sistem, ihtiyaç duyulan ekiplerin olay yerine yönlendirilmesini ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanmasını amaçlıyor.

Doğada yönünü kaybeden kişilerin mümkün olduğunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bulundukları konumu, çevredeki belirgin noktaları ve sağlık durumlarını bildirmeleri önem taşıyor. Telefonun konum paylaşma özelliği de arama ekiplerinin kişiye ulaşmasını kolaylaştırabiliyor.

112'YE SMS İLE DE ACİL YARDIM İHBARI YAPILABİLİYOR

112 Acil Çağrı Merkezi'nin resmî bilgilendirmesine göre, konuşamayacak durumda olan kişiler kısa mesaj yoluyla da yardım talebinde bulunabiliyor. SMS ile yapılan ihbarlarda konum veya açık adres, acil durumun niteliği ve diğer önemli bilgilerin ilk mesajda paylaşılması öneriliyor.

İçişleri Bakanlığı, telefonla aramanın SMS göndermekten daha hızlı ve güvenilir olduğunu belirtiyor. Bu nedenle telefon görüşmesi yapılabilen durumlarda öncelikle 112'nin aranması, konuşmanın mümkün olmadığı durumlarda ise SMS seçeneğinin kullanılması tavsiye ediliyor.

Antalya'daki olayda ise jandarma ve JAK ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunan H.O.'nun sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilmesiyle arama kurtarma faaliyeti tamamlandı.