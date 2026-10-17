Alanya’dan Mersin yönüne seyahat eden sürücüler için güzergâhın Mersin kesiminde yeni bir otoyol bağlantısı devreye giriyor. Çeşmeli–Kızkalesi Otoyolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre 18 Ekim’i 19 Ekim’e bağlayan gece saat 00.01’de taşıt trafiğine açılacak.

ALANYA’DAN GİDEN SÜRÜCÜLER İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Alanya’dan D400 üzerinden Mersin’e ilerleyenler, Kızkalesi’ne ulaştıklarında yeni otoyol kesimini kullanarak Çeşmeli yönüne devam edebilecek. Karayolları Genel Müdürlüğünün proje bilgilerine göre güzergâh, Erdemli ve Kızkalesi yerleşimlerinin kuzeyinden, D400’e paralel ilerliyor. Çeşmeli’de mevcut Mersin–Adana–Gaziantep otoyol ağına bağlanıyor.

Böylece Alanya’dan Mersin ve daha doğudaki kentlere yapılan yolculuklarda, Kızkalesi–Çeşmeli arasındaki yerleşim geçişlerine alternatif bir bağlantı kullanılabilecek. Bakanlık, projenin D400 üzerindeki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasını sağlayacağını belirtiyor.

18 DAKİKA HANGİ YOL İÇİN GEÇERLİ?

Bakanlığın açıkladığı 2,5 saatten 18 dakikaya düşüş, Çeşmeli–Kızkalesi kesimi için verilen süre. Mevcut yolda özellikle yaz yoğunluğunda uzayan bu geçişin yeni otoyolla kısalması hedefleniyor. Alanya’dan Mersin’e yolculuğun tamamı için 18 dakikalık bir süre açıklanmış değil; Alanya ile Kızkalesi arasındaki yolculuk bu hesabın dışında kalıyor.

52 KİLOMETRELİK PROJE

Proje, 41 kilometrelik ana otoyol ile 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Güzergâhta 7 tünel ve 5 viyadük bulunuyor. Alanya’dan yola çıkacak sürücüler açısından açılışın karşılığı, Mersin’e yaklaşırken kullanılabilecek yeni bir ulaşım seçeneği olacak.

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklamaları; Karayolları Genel Müdürlüğü Çeşmeli–Kızkalesi Otoyol Projesi.