Survivor 2026

Ünlüler-Gönüllüler’de kadınlar eleme haftasında oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu, yarışmadan çok tartışmayla konuşuldu. Futbol oyunu sırasında Ünlüler takımından Seren Ay Çetin ile takım arkadaşı Nisanur arasında başlayan söz düellosu kısa sürede kontrolden çıktı.

Tartışma büyüyünce Seren Ay’ın sinirlerine hakim olamadığı ve Nisanur’a fiziksel temasta bulunduğu anlar ekrana yansıdı. Diğer yarışmacılar iki ismin arasına girip ayırmaya çalışırken, olayın hemen ardından Nisanur’un gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Bir ara oyun alanında herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı, açıkçası o birkaç saniye…

Gerilimin ardından ada konseyine gidildi ve sunucu-yapımcı Acun Ilıcalı konuyu doğrudan gündeme taşıdı. Ilıcalı’nın oldukça sert bir tonla konuştuğu konseyde, yaşananlar için “skandal” ifadesini kullanması dikkat çekti.

Ilıcalı, Seren Ay’a dönerek fiziksel temasın ondan geldiğini vurguladı ve olayın başlangıcına dair sorumluluğu da Seren Ay’a yükledi. Bu çıkış, diskalifiye ihtimali tartışmalarını da ister istemez akıllara getirdi ama…

Seren Ay Çetin ise konseyde söz alarak hem Nisanur’dan hem de tüm takımlardan özür diledi. Yaşananlardan pişman olduğunu söyledi.

Konseyin sonunda karar da açıklandı. Acun Ilıcalı, Seren Ay Çetin’e “8 ödülden yararlanmama” cezası verildiğini duyurdu. Nisanur içinse herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Bu tip cezalar, yarışmacıların ada şartlarında günlük düzenini doğrudan etkiliyor; ödül kaçırmak demek bazen bir öğün, bazen de moral toparlama fırsatının gitmesi anlamına geliyor. Alanya’da da yarışmayı yakından takip eden izleyiciler için gecenin en kritik başlığı, ‘fiziksel temas’ çizgisinin nerede başlayıp nerede bittiği tartışması oldu.

Kurumlar en sonda kalsın: Karar, ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.