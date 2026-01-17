T24'ün haberine göre, Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet’in sistemlerine yapılan siber saldırı, tahmin edilenden çok daha büyük bir güvenlik krizine dönüştü. Mart 2025’te gerçekleşen saldırının etkileri, Alanya’daki binlerce internet kullanıcısını da doğrudan ilgilendiren devasa bir veri ifşasıyla gün yüzüne çıktı. Şirketin daha önce sınırlı sayıda dediği mağduriyetin, aslında milyonları kapsadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

RESMİ RAKAMIN 10 KATI VERİ ÇALINDI

Saldırı sonrası Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) yapılan bildirimde 244 bin müşterinin etkilendiği duyurulmuştu. Ancak "dejavu" kod adlı siber korsan tarafından 28 Ekim’de yeraltı forumlarında paylaşılan dosyalar, gerçeğin çok daha vahim olduğunu gösterdi. 1 Nisan 2008 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki kayıtları kapsayan sızıntıda, 2 milyon 806 bin 546 aboneye ait hassas verilerin ele geçirildiği ortaya çıktı. Korsanın, şirketin güvenlik açıklarını kapatmadığını iddia etmesi ise tartışmaları alevlendirdi.

EVİNİZİN KOORDİNATLARI BİLE LİSTEDE

Sızdırılan 69 farklı veri türü, kişisel güvenlik riskini en üst seviyeye taşıdı. Çalınan bilgiler arasında sadece ad-soyad değil; T.C. kimlik seri numaraları, pasaport numaraları, anne-baba isimleri, statik IP adresleri ve en tehlikelisi ev adreslerinin nokta atışı enlem-boylam koordinatları bulunuyor. Özellikle Alanya gibi yabancı yerleşiklerin yoğun olduğu bölgelerde, pasaport ve adres detaylarının ifşası büyük bir güvenlik endişesi yarattı.

ŞİRKET CEO’SUNUN BİLGİLERİ DE SIZDI

Skandalın boyutu, kurum içi güvenliğin de çöktüğünü gözler önüne serdi. Sızdırılan veriler arasında TurkNet CEO’su Cem Çelebiler ve şirkette geçmişte görev yapmış 10 çalışanın sistem erişim bilgilerinin de yer aldığı belirlendi. Korsan, verilerin doğruluğunu kanıtlamak için internet fenomeni "Jahrein" (Ahmet Sonuç) gibi tanınmış isimlerin bilgilerini örnek olarak paylaştı. Alanya’daki TurkNet aboneleri, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık riskine karşı tedirgin bekleyişini sürdürüyor.