Bir dönem Süper Lig’de mücadele eden Giresunspor, yaşadığı mali kriz ve üst üste gelen düşüşlerle tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düştü.

DÜŞÜŞ 4 HAFTA ÖNCE KESİNLEŞTİ

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Giresunspor, TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezonun bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak küme düştü. 26 maçta yalnızca 17 puan toplayabilen Karadeniz temsilcisi, ligin son sırasında kaldı.

SÜPER LİG’DEN AMATÖRE KADAR GERİLEDİ

2022-2023 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, kısa sürede dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Önce TFF 1. Lig’e, ardından TFF 2. Lig’e gerileyen takım, bu sezon da tutunamayarak amatör lig seviyesine kadar düştü.

Bu hızlı gerileme, Türk futbolunda son yılların en çarpıcı çöküş hikâyelerinden biri olarak yorumlanıyor.

MALİ KRİZ VE TRANSFER YASAĞI ETKİLİ OLDU

Kulübün yaşadığı mali sorunlar, transfer yasağı ve kadrodaki önemli oyuncu kayıpları süreci hızlandırdı. Yönetimsel sorunların da etkisiyle takım rekabet gücünü kaybetti.

Bir taraftarın dediği gibi: “Daha dün Süper Lig’deydik… şimdi amatördeyiz.”

İLK KEZ AMATÖR LİGDE MÜCADELE EDECEK

1967 yılında kurulan Giresunspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek. Kulüp, önümüzdeki sezon yeniden profesyonel liglere dönebilmek için sahaya çıkacak.

Bu arada… şehirde hâlâ “yeniden ayağa kalkar mı?” sorusu konuşuluyor. Net bir cevap yok.

Alanya ve Antalya’da futbolseverler açısından bakıldığında, bu tür düşüşler kulüp yönetimi ve finansal disiplinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.