Galatasaray'ın hücum hattındaki önemli isimlerinden Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın mayıs ayı sonunda İngiltere'de oynayacağı hazırlık turnuvası kadrosunda yer almayacak. Afrik-Foot tarafından aktarılan habere göre, golcü oyuncu Birlik Kupası organizasyonu için milli davet almadı.

Teknik direktör Eric Chelle'nin turnuva planlamasında sadece Osimhen değil, Avrupa'da forma giyen diğer bazı tanınmış isimler de liste dışı kaldı. Ademola Lookman, Wilfred Ndidi ve Calvin Bassey'nin de İngiltere'ye götürülmeyeceği bildirildi.

DÖRT ÜLKE KATILACAK

Birlik Kupası, 26-30

Mayıs tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleştirilecek. Dört farklı ülkenin milli takımlarına ev sahipliği yapacak olan organizasyonun maçları, Charlton Athletic kulübünün sahası The Valley stadyumunda oynanacak.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLARIN GÖZÜ YILDIZ OYUNCUDA

Süper Lig'in şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayan Osimhen'in milli takıma çağrılmaması, Alanya'daki Galatasaray taraftarları tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle ilçedeki turizm tesislerinde ve spor kafelerde sarı-kırmızılı maçlara gösterilen yüksek ilgi, ana kadrodaki oyuncuların maç trafiğiyle doğrudan bağlantılı görülüyor. Yıldız ismin mayıs ayındaki bu turnuvaya katılmayarak dinlenme fırsatı bulması, sezon sonu kulüp takımındaki performansına olası yansımaları açısından dikkat çekiyor.