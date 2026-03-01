Alanya otomobil piyasasında da büyük ses getiren sıfır araç yarışında nefesler tutuldu. Küresel otomotiv devi Renault'nun sunduğu ve 28 Şubat 2026 tarihinde sona erecek olan tarihi finansman atağında artık son viraja girildi. Yeni bir otomobil sahibi olma hayali kuran Alanyalı vatandaşları da yakından ilgilendiren düşük faizli kredi paketinde, bayilerdeki stoklar hızla eriyor.

AYLIK 29 BİN LİRAYA SIFIR ARAÇ DÖNEMİ

Özellikle kısa vadeli borçlanma yükü altına girmeyi tercih eden tüketiciler için özel olarak kurgulanan finansman desteği, piyasada adeta şok etkisi yarattı. Renault Finans üzerinden bireysel müşterilerin erişimine açılan kilit paket kapsamında; 150.000 TL kredi tutarı için 6 ay vade ve yüzde 0,99 gibi piyasa şartlarına göre son derece dikkat çekici bir faiz oranı sunuluyor. Bu ödeme planından yararlanan alıcıların aylık cebinden çıkacak taksit tutarı ise tam 29.623 TL olarak resmiyet kazandı.

FIRSATIN ARDINDAKİ KRİTİK ŞART

Ancak bu devasa fırsattan yararlanıp düşük faizli krediyle araca ulaşmanın aşılması gereken çok önemli bir kuralı bulunuyor. Dev marka, yüzde 0,99 faiz oranının aktif olabilmesi için tüketicilerin, aracın standart üretici garantisini uzatan "+1 yıl Maxxi Warranty" isimli sigorta ürününü satın almasını zorunlu kılıyor. Renault Finans yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre, büyük ilgi gören bu paketin aylık bireysel maliyet oranı yüzde 1,60, yıllık bireysel maliyet oranı ise yüzde 20,93 şeklinde hesaplara yansıdı.

LOKOMOTİF MODELLER VİTRİNE ÇIKTI

Araç sahibi olmak isteyenlerin radarına giren bu kritik kampanya, markanın Türkiye genelinde ve Alanya yollarında en çok tercih edilen lokomotif modellerini kapsıyor. Finansman rüzgarı; Renault Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modelleri için geçerli kılındı. Sadece stoklarla sınırlı olduğu vurgulanan ve katılımcı yetkili satıcılarda uygulanan kampanyanın süresi 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla dolarken, MAİS'in kampanya koşulları ve bitiş tarihinde ani değişiklik yapma hakkını elinde tutması pazardaki heyecanı daha da tırmandırıyor.