ALANYA'NIN sevilen gençlerinden, Oba Çayı'nda hizmet veren Doğanay Piknik' in işletmecisi Sühan Topal, hayatını Suade Tıkmak ile birleştirme yolunda ilk adımı attı. Genç çift, aile arasında düzenlenen sade ama bir o kadar da renkli nişan töreniyle mutluluklarını taçlandırdı. Yakın aile bireylerinin katılımıyla gerçekleşen törende, yüzükler büyüklerin duaları eşliğinde takıldı. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen nişanda, davetlilere geleneksel olarak kolonya ve çikolata ikram edildi. Mutlulukları gözlerinden okunan Sühan Topal ve Suade Tıkmak çifti, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm yakınlarına teşekkür etti. Genç çiftin uyumu ve neşesi davetlilerden tam not alırken, bu güzel başlangıcın düğünle taçlanması şimdiden merak konusu oldu. Cemali AYDINOĞLU

