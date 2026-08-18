UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun play-off turu başlıyor. Fenerbahçe, lig aşamasına kalabilmek için Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk maçını bu akşam İstanbul'da oynayacak. Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolculuğuna 2. eleme turunda başladı. Gornik Zabrze engelini geçen sarı-lacivertliler, ardından Sturm Graz'ı iki maç sonunda 3-0'lık toplam skorla saf dışı bıraktı. Lyon eşleşmesi ise lig aşaması öncesindeki son engel olacak.

LYON KARŞISINDA İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, kendi sahasında oynayacağı ilk karşılaşmada rövanş öncesi skor avantajı elde etmeye çalışacak. Eşleşmenin ikinci maçı 26 Ağustos'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

Turun kazananı Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına adını yazdıracak. Fenerbahçe bunu başarması halinde uzun süredir devam eden Şampiyonlar Ligi ana aşama hasretini de bitirecek. Sarı-lacivertli ekip turnuvanın ana bölümünde son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti.

TALISCA'NIN ELEME MAÇLARINDAKİ GOL SERİSİ

Fenerbahçe'nin hücumdaki seçeneklerinden biri Anderson Talisca olacak. Brezilyalı futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı karşılaşmalarda gol katkısıyla öne çıktı. Sturm Graz deplasmanındaki rövanşta da penaltıdan ağları bulan Talisca, Avrupa maçlarındaki serisini sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısında geniş hücum rotasyonundan yararlanması bekleniyor. Sarı-lacivertli kadroda Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Mason Greenwood gibi isimler de bulunuyor.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER VAR

Sturm Graz ile oynanan 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, Lyon karşılaşması öncesinde UEFA'ya bildirilen listeden çıkarıldı. Sidiki Cherif de maç listesinde yer almayan isimlerden biri oldu.

Kaleci Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Süper Lig'deki Gençlerbirliği karşılaşmasında cezası nedeniyle kadroda olmayan Ederson ise Avrupa maçında görev alabilecek.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Romelu Lukaku da Lyon eşleşmesi öncesinde hücum hattındaki önemli seçenekler arasında bulunuyor. Ancak İngiliz The Guardian'ın maç günü yayımladığı değerlendirmede Belçikalı golcünün sakatlık nedeniyle karşılaşmayı kaçırabileceği bilgisine yer verildi.

MAÇI SVEN JABLONSKI YÖNETECEK

İstanbul'daki karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Eric Müller üstlenecek.

Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki muhtemel 11'i Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood ve Talisca'dan oluşuyor.

Lyon'un muhtemel 11'inde ise Greif, Abner, Niakhate, Kluivert, Maitland-Niles, Tolisso, Tessmann, Morton, Fofana, Nuamah ve Openda'nın yer alması bekleniyor.